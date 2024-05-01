Android 15 Güncellemesi Alacak Xiaomi Akıllı Telefon Modelleri Belli Oldu

Geçen yıl Android 14'ü kullanıma sunan Google, şu anda yeni mobil işletim sistemi Android 15 için çalışmalarını sürdürüyor. Testler yürüten şirket, önemli yenilikleri kullanıcılar ile buluşturacak. Bu nedenle kullanıcılar, hangi cihazların güncelleme alacağını merak ediyor ve "Android 15 güncellemesi alacak mıyım?" şeklinde aramalar yapıyor. Biz de Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri listesini sizinle paylaşıyoruz.
Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri
Android 15, özellikle gizlilik ve güvenlik bakımından dikkat çeken yenilikler sunacak. Yapay zeka destekli bu yeni işletim sistemi, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Ayrıca daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve artırılmış performans da sunulacak.
Android 15 beta test sürecinin Temmuz 2024'te tamamlanması bekleniyor. Akabinde kararlı sürüm, ağustos ile ekim ayları arasında yayınlanacak. İlk olarak Google'ın kendi akıllı telefonlarına sunulacak büyük güncelleme, akabinde Xiaomi gibi diğer büyük üreticiler tarafından da dağıtılmaya başlanacak. O halde Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi modellerine geçelim.
Android 15 güncellemesi alacak akıllı telefon modelleri belli oldu! İşte liste
Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi Mix Fold 2
Xiaomi Mix Fold 3
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
Not: Redmi ve POCO modelleri henüz belli değil.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kullandığınız akıllı telefon, güncelleme alacak modeller listesinde bulunuyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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