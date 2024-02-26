Birkaç gün önce Google, en yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici önizlemesini yayınlayarak Android 15 için ilk adımı atmış oldu. İşletim sisteminin ilk adımı olan geliştirici önizlemesi şu anlık bütün özellikleri barındırmasa da gelecek olan güncelleme hakkında bilgiler edinmemizi sağlıyor. Samsung kullanıcıları da Android 15 yani One UI 7.0 güncellemesini alıp almayacaklarını merak ediyor. İşte Android 15 (One UI 7.0) alması muhtemel olan Samsung Galaxy cihazlar…
Samsung One UI 7.0 beta güncellemesi birkaç ay içinde yayınlanabilir!
Google tarafından yapılan açıklamalara göre Android 14'ten sonra gelecek olan bu işletim sistemi güncellemesi, gizlilik ve güvenlik özelliklerine öncelik vererek kullanıcıları korumaya odaklanacak. Tabii ki, Android 15 güncellemesi yeni özelliklere de ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Samsung Galaxy S24 serisi ile birlikte yapay zeka tarafında yapılan yeniliklerin Android 15 güncellemesinde de yer alması bekleniyor.
Şimdilik Samsung'un güncellemeyi ne zaman beta testleri ile yayınlamaya başlayacağı kesin olmasa da Google takvimine göre Android 15 çalışmaları Temmuz ayında sona erecek. Bu tarih ile birlikte Samsung da Android 15'i beta sürümleri ile kullanıcılara sunmaya başlayabilir. Aşağıdaki liste kesin olmamasına rağmen Samsung'un yazılım güncelleme politikasına göre oluşturulmuştur.
Android 15 çıkış tarihi belli oldu! İşte detaylar
Android 15 (One UI 7.0) alacak Samsung Galaxy cihazlar
Galaxy S series
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24+
Galaxy S24
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
Galaxy Z series
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
A ve Tab serisi için 2. sayfaya geçebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Android 15 (One UI 7.0) Alacak Samsung Galaxy Cihazları - Son Dakika
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