Ankara Havalimanı Uluslararası Merkez Oluyor - Son Dakika
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Ankara Havalimanı Uluslararası Merkez Oluyor

15.06.2026 15:23
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nın uluslararası bir havacılık merkezi haline geldiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara Havalimanı'nı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarıp, geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş-kalkış yapabileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı ile Başkent Havacılık Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde havalimanı sayısının son 24 yılda 26'dan 58'e yükseldiğini belirterek, "2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a yükselteceğiz. Dış hatlarda 50 ülkede sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz. Yine, 2002'de toplam 34,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparken, 2025 yılında 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik" açıklamasında bulundu.

"Ankara Havalimanı'nı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarıp, uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz"

Bakan Uraloğlu, Ankara Havalimanı ile Kızılay merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan modern bir havalimanı kazandırdıklarını dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"Normal şartlarda yıllarca sürecek devasa bir altyapı dönüşümünü yüksek koordinasyon ve yoğun mesaiyle rekor bir sürede tamamlayarak; Ankara Havalimanı'nı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarıp, geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş-kalkış yapabileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı bu kritik dönemde, dünya liderlerini ağırlayacağımız protokol trafiğini en üst düzeyde sağlamak için, yalnızca 8 ay gibi rekor bir sürede, gece-gündüz demeden çalışan ekiplerimizle büyük bir başarıya imza attık. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 12,5 kilometrelik bağlantı yolunu tamamladık. 140 metrelik mühendislik eseri teknolojik Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Kızılay merkeze 17 kilometre mesafede modern bir havalimanı kazandırdık."

"Ankara Havalimanı'nın kazandığı bu modern kimlik, dünyanın önde gelen devletlerinin liderlerini güvenli ve onurlu şekilde ağırlayan küresel bir diplomasi üssü haline getiriyor"

Ankara Havalimanı'nın yaklaşmakta olan NATO Zirvesi'ne önemli katkı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bazı çevrelerin 'gerek yoktu' eleştirilerine rağmen, tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak güvenlik amaçlı sadece üst düzey diplomatik zirveler, hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanları dünya genelinde zaten mevcuttur. Bunlara Fransa'dan, İngiltere'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden örnekler verebiliriz. Bu noktada Ankara Havalimanı da bölgesel güvenlik dinamiklerimiz, yoğun diplomatik trafiğimiz ve stratejik konumumuz nedeniyle ülkemizin ihtiyacı olan bir tesistir. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda Diplomasi Yüzyılı yapmanın da en güçlü altyapılarından biri oldu. Ankara Havalimanı'nın kazandığı bu modern kimlik, Ankara'yı sadece bir başkent olmanın ötesine taşıyor; onu dünyanın önde gelen devletlerinin liderlerini en güvenli ve onurlu şekilde ağırlayan küresel bir diplomasi üssü haline getiriyor. Yeni kapasitesiyle havalimanımız, yaklaşmakta olan NATO Zirvesi'ne önemli katkı sunacak ve zirve sonrasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eğitim uçuşlarına da ayrıca ev sahipliği yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Ankara, NATO Zirvesi öncesinde dünyanın dikkatle izleyeceği büyük bir hava operasyonuna hazır durumdadır"

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Havalimanı'nda 60'dan fazla hava aracına ev sahipliği yapılacağını aktaran Uraloğlu, "Ankara, NATO Zirvesi öncesinde dünyanın dikkatle izleyeceği büyük bir hava operasyonuna hazır durumdadır. 43 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Ankara'da bir araya geleceği NATO Zirvesi öncesinde, 60'dan fazla hava aracına ev sahipliği yapacak olan Ankara hava sahasında tarihi bir trafik yoğunluğu yöneteceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Ankara Havalimanı Uluslararası Merkez Oluyor - Son Dakika

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