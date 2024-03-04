Google ve OpenAI arasında yapay zeka tabanlı sohbet botu yarışı kızışırken, Amazon destekli Anthropic sessiz kalmadı. Bu kapsamda çok daha gelişmiş özelliklere sahip olduğu bildirilen Anthropic Claude 3 yapay zeka modeli tanıtıldı.
Anthropic Claude 3 özellikleri
Anthropic, son üretken yapay zeka modeli Claude 3'ün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Şirket, Claude 3'ün OpenAI GPT-4 ve Google Gemini gibi popüler rakiplerini çeşitli benchmark testlerinde geride bıraktığını iddia etti.
Claude 3, temel metin sohbetinin ötesinde yeni özellikler sunuyor. İlk kez "multimodal" destek sunarak kullanıcıların analiz için fotoğraf ve belge yüklemesine olanak tanıyor. Claude 3'ün bu veriler yardımıyla özet, not, e-posta veya hikaye yaratabileceği ifade edildi.
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Anthropic; Claude 3'ün Opus, Sonnet ve Haiku olmak üzere üç versiyonunu tanıttı. Opus bu modeller arasında en güçlüsü olarak sunuldu. Örneğin, Moby Dick benzeri romanları karşılaştırılabilecek ve 150 bin kelimeye kadar girdiyi özetleyebildiği iddia edildi. Daha küçük Sonnet ve Haiku modelleri ise daha az kapasite sunuyor.
Anthropic, Claude 3'ü 150 kişiye varan bir ekiple geliştirdiğini ve bu kapsamda bir yıldan fazla zaman harcadığını bildirdi. Şirket, üretken yapay zeka alanındaki patlamayla birlikte geçen yıl 7,3 milyar dolar fon aldı, ancak Claude 3 için eğitim maliyetlerini açıklamadı.
Yapay zekanın "multimodal" yapısı yeni kullanımlara olanak tanırken, uygunsuz veya yanlış görüntü üretmesi gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Ancak Anthropic, Claude 3'ün kendi görüntülerini oluşturmadığını, yalnızca kullanıcı verilerini analiz edeceğini söyledi.
Claude 3 ile Anthropic, OpenAI'nin ChatGPT'si gibi diyalogsal yapay zeka alanındaki liderlerle mücadele etmeyi ve gelişen ancak tartışmalı olan üretken yapay zeka alanında pay sahibi olmayı hedefliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Anthropic, Google ve OpenAI'ye meydan okuyor: Claude 3 yapay zeka modelini tanıttı - Son Dakika
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