Anthropic, yalnızca beş yıl içinde bir teknoloji devine dönüşerek değeri 1 trilyon doların üzerine çıkan bir şirket haline geldi.Yapay zeka platformu Claude'u bünyesinde bulunduran şirket, 2021 yılında rakip OpenAI'dan ayrılan yedi kişi tarafından kuruldu.Bu yedili şirketin hisselerinin satışıyla birlikte milyarderler kulübüne katıldı.İlk halka arzla birlikte kurucuların her birinin hisse payı en az 19 milyar dolar değerinde olacak.Peki, otuzlu ve kırklı yaşlarındaki bu insanlar kim ve nasıl böylesine büyük bir servetin sahibi olmak üzereler?Dario Amodei2020 yılında Dario Amodei, ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle geniş kitlelerin adını ezberlediği OpenAI'da çalışıyordu.İşleri kendi yöntemleriyle yapmak istediğine karar verdi ve kız kardeşi Daniela ile beş çalışma arkadaşını da yanına alarak şirketten ayrıldı.

San Francisco'da büyüyen Amodei, üniversite arkadaşlarını yalnızca akademik başarısıyla değil, atletizm yönüyle de etkiliyordu. Ayrıca makinelerin bilinç kazanma potansiyeli ve insan ömrünün uzatılması gibi felsefi ve teknolojik sorularla da yakından ilgileniyordu.İlk olarak Princeton ve Stanford üniversitelerinde fizik eğitimi aldı. Ancak babasının hepatit C nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından biyoloji ve biyomedikal bilimlere yöneldi.Amodei, OpenAI'a katılmadan önce Çinli teknoloji devi Baidu'da ve Google'da çalıştı.Ancak şirketteki bazı kişilerin güvenlikten önce karı önceliklendirmeye başladığı konusunda endişelenmeye başladı ve bu da ayrılma kararını tetikledi.Bugün 43 yaşında olan Amodei, Anthropic'in genel müdürü ve kız kardeşinin ifadesiyle şirketi "iddialı" kılan kişi.Daniela AmodeiDaniela Amodei, ağabeyi Dario ile çocukluklarından itibaren yakın bir ilişkiye sahip.Kardeşler San Francisco'da eğitim alırken de diğer arkadaşlarıyla birlikte aynı evde yaşadılar. Daniela, OpenAI'da ve sonrasında Anthropic'i kurduğunda da ağabeyi ile birlikte çalıştı.

Kendi sözleriyle Daniela'nın ağabeyinden önce yaptığı tek şey, ilk vejetaryen olanın o olmasıydı. Daha sonra Dario da onu takip etti.Kendi anlatımına göre, kardeşiyle her zaman gerçekten iyi anlaştılar.Daniela Amodei, California Üniversitesi Santa Cruz kampüsünde İngiliz Edebiyatı okudu ve daha sonra Demokrat Parti Milletvekili Matt Cartwright için çalıştı.Ayrıca finansal hizmetler platformu Stripe'ta risk operasyonları direktörü olarak görev yaptı.39 yaşındaki Amodei, Anthropic'in başkanı olarak yönetici ekibin başında ve şirketin araştırma, mühendislik, ürün geliştirme, yönetişim ve ticari faaliyetlerine liderlik ediyor.Tom Brown39 yaşındaki Tom Brown da yapay zeka devinin kuruluşunda Amodei kardeşleri takip etti.Brown, OpenAI'da GPT-3'ün mühendislik çalışmalarına liderlik etti. Daha önce de Google'ın DeepMind projesinde görev aldı.

Brown, arkadaş gruplarını bir araya getirmeyi amaçlayan "Grouper" adlı uygulamanın kurucu ortaklarından biri olarak kariyerinde ilerledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük veri merkezlerine ilişkin politikasını destekledi ve bunların "muazzam bir refah kaynağı" olduğunu savundu.Bugün Anthropic'te bilgi işlem yöneticisi olarak liderlik ediyor.Jack ClarkSanat eğitimi alan Clark, kurucu ekipte Kuzey Amerika kökenli olmayan tek kişi.

İngiltere'nin Brighton kentinde doğan Clark, East Anglia Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık eğitimi aldıktan sonra teknoloji gazetecisi oldu.ZDNet UK, The Register ve Bloomberg dahil çeşitli yayın kuruluşlarında çalıştı.Yapay zeka alanındaki yükselişin etkisiyle OpenAI'a katıldı. İlk olarak iletişim alanında çalıştı, daha sonra şirketin politika direktörü oldu.Bugün 37 yaşında olan Clark, Anthropic'te kamu yararından sorumlu yönetici olarak görev yapıyor. Ayrıca yapay zeka düşünce kuruluşu Anthropic Institute'a da liderlik ediyor.Jared Kaplan42 yaşındaki Jared Kaplan, Anthropic'in baş bilim sorumlusu ve teknik araştırmaların başında bulunuyor. Aynı zamanda Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapıyor.

Harvard Üniversitesi'nden fizik doktorasına sahip.Anthropic'e göre daha büyük yapay zeka modellerinin daha fazla veriyle eğitildiğinde daha tutarlı hale geldiğini gösteren matematiksel örüntüleri açıklayan ölçeklenme yasaları üzerine yaptığı çalışmalar, yapay zeka şirketlerine sistemlerin davranışlarını öngörmede bir altyapı sağladı.Chris OlahKanada vatandaşı olan Chris Olah, Toronto Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlamadı.Daha sonra, yetenekli kişilerin diploma almadan araştırma alanına geçiş yapmasına yardımcı olan 100 bin dolarlık Thiel Fellowship bursunu kazandı.Olah, esas olarak yapay zeka modellerinin birbirleriyle nasıl çalıştığına odaklanan "yorumlanabilirlik araştırmaları lideri" olarak tanımlanıyor.

New York Times'a göreyse Olah, son bir yılın büyük bölümünü farklı dini çevrelerden inanç liderlerini bir araya getiren toplantılar düzenleyerek geçirdi.Gazete tarafından "çocuksu görünümlü" ancak "bir vaizin coşkusuna sahip" olarak tanımlanan 34 yaşındaki Olah'ın ahlak ile yapay zeka arasındaki ilişkiyi araştırdığı belirtiliyor.Daha önce OpenAI'da birlikte çalışabilirlik araştırmalarına liderlik etti, ondan önce de Google Brain'de bilim insanı olarak görev yaptı.Sam McCandlish36 yaşındaki Sam McCandlish, diğer kuruculara göre kamuoyu önünde daha az görünür bir role sahip. Ancak hisseler satışa çıktığında onlar gibi şirketin yaklaşık %1,6'sına sahip olacak. Bunun sonucu olarak onun payı da son derece büyük bir servete dönüşecek.

McCandlish, Anthropic'in baş mimarı ve yapay zeka risklerini azaltmaya yönelik şirket politikalarının şekillendirilmesine ve uygulanmasına yardımcı oluyor. Daha önce OpenAI'da güvenlik alanında çalıştı.Stanford Üniversitesi'nden fizik doktorasına ve Boston yakınlarındaki Brandeis Üniversitesi'nden matematik ve fizik diplomasına sahip.