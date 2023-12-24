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Apple, büyük haber yayıncılarıyla yapay zeka anlaşmaları yapmayı planlıyor - Son Dakika
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Apple, büyük haber yayıncılarıyla yapay zeka anlaşmaları yapmayı planlıyor

Apple, ChatGPT ve Google Bard gibi yapay zeka araçlarının ilerlemelerini yakalamak için büyük haber yayıncılarıyla uzun süreli anlaşmalar yapmak üzere görüşmeler yürütüyor. Apple, kendi yapay zeka modelini eğitmek için LLM'ler kullanmayı hedefliyor ve yayıncıların içerik arşivlerine erişim sağlamayı amaçlıyor. Görüşmelerin sonucu belirsiz olsa da, Apple'ın yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için önemli adımlar attığı görülüyor.

Apple, büyük haber yayıncılarıyla yapay zeka anlaşmaları yapmayı planlıyor
24.12.2023 - 22:27,  Güncelleme: 22:30
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ChatGPT ve Google Bard gibi üretici yapay zeka araçlarının kaydettiği ilerlemeleri yakalamak isteyen Apple 'ın, büyük haber yayıncılarıyla en az 50 milyon dolar değerinde uzun süreli anlaşmalar yapmak üzere görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

Apple, ChatGPT-4 gibi LLM'lerri kullanarak kendi yapay zeka modelini eğitecek

New York Times, Apple'ın stratejisine ışık tutarak, teknoloji devinin yayıncıların içerik arşivlerine erişim sağlamayı amaçladığını ortaya çıkardı. Apple, bu kapsamlı arşivlerden yararlanarak, potansiyel olarak ChatGPT'nin GPT-4'ü gibi Büyük Dil Modellerini (LLM'ler) kullanarak yapay zeka modellerini eğitmeyi amaçlıyor.

Apple, büyük haber yayıncılarıyla yapay zeka anlaşmaları yapmayı planlıyor

Müzakere masasında Vogue ve The New Yorker gibi ünlü yayınlardan sorumlu Condé Nast, IAC ve NBC News gibi ağır top yayıncıların yer aldığı bildiriliyor. Görüşmelerin hiçbiri nihai bir aşamaya ulaşmamış olsa da, önerilen anlaşmalar Apple'ın üretken yapay zeka alanındaki boşluğu doldurma kararlılığının altını çiziyor.

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Bu görüşmelerin temel amacı, yapay zeka modellerini eğitmek için büyük miktarda yazılı materyalin kullanılması etrafında dönüyor. ChatGPT ve Bard Gemini gibi LLM'ler, tutarlı ve bağlamsal olarak ilgili cümleler oluşturmak için kapsamlı metin veri kümelerini analiz etmeye dayanıyor.

Apple, makalelerinin kullanımı için yazarlara ve yayıncılara tazminat ödemeyi taahhüt ediyor. Eğitim verilerinin kaynağı konusunda ketum davranan bazı yapay zeka şirketlerinin aksine, Apple'ın içerik oluşturucularla aktif olarak anlaşma arayışında olduğu görülüyor ve bu da fikri mülkiyet sorunlarıyla ilgili endişeleri potansiyel olarak en aza indiriyor.

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Apple'ın üretken yapay zeka alanına girdiği haberi, sektörün telif hakkı sorunlarıyla boğuştuğu bir dönemde geldi. OpenAI (ChatGPT'nin arkasındaki kuruluş) dahil olmak üzere yapay zeka motorlarının geliştiricileri, yapay zeka modellerini kullanan işletmeleri potansiyel telif hakkı taleplerine karşı savunmak adına fikri mülkiyet ortamının kabul edildiğine işaret ettiler.

Müzakereler ilerledikçe, bu potansiyel anlaşmaların Apple'ın yapay zeka yeteneklerinin geleceğini nasıl şekillendireceği görülecek. Teknoloji devi bu alanda önemli adımlar atmayı hedefliyor gibi görünürken, 2024 yılının Apple'ın yapay zekaya yönelik gelişen yaklaşımına ilişkin daha fazla güncelleme ve içgörü getirmesi bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Apple, büyük haber yayıncılarıyla yapay zeka anlaşmaları yapmayı planlıyor - Son Dakika


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