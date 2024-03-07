Apple'ın yapay zeka hamlesi beklentileri karşılayamazsa dünyanın en değerli şirketi olmayabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Apple'ın yapay zeka hamlesi beklentileri karşılayamazsa dünyanın en değerli şirketi olmayabilir

Apple\'ın yapay zeka hamlesi beklentileri karşılayamazsa dünyanın en değerli şirketi olmayabilir

Apple, iPhone sevkiyat tahminlerini azaltarak yapay zeka hamlesinde başarısız olması durumunda dünyanın en değerli şirketi konumunu kaybedebilir. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple'ın yapay zeka hizmetlerinin önemli bir ivme kazanması gerekiyor. Bu durumda Microsoft ve NVIDIA gibi şirketlerin en değerli şirketler listesi yeniden şekillenebilir.

07.03.2024 10:19  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple uzun yıllardır dünyanın en değerli şirketi konumunda. iPhone, iPad ve Mac gibi ürünleriyle büyük beğeni toplayan teknoloji devi, yeni bir yapay zeka tufanıyla karşı karşıya. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın yapay zekası beklentileri karşılayamazsa, dünyanın en değerlisi olmayabilir.

"Apple GPT" başarısız olursa işler değişebilir

Analist Kuo, 2024 yılı için iPhone sevkiyat tahminini azalttı. Bir önceki tahmini 220-225 milyon civarında olan Kuo, bu yıl için artık 200 milyon adet satış yapılmasını bekliyor. Bu, iPhone 16'nın yepyeni özellikler sunmayacağı iddiasını yansıtıyor.

Apple'ın yapay zeka hamlesi beklentileri karşılayamazsa dünyanın en değerli şirketi olmayabilir

Apple, ayrıca kaybettiği zemini telafi etmek için iOS 18 ile yapay zeka yetenekleri sunmak istiyor. A18'de yer alacak Neural Engine ile Siri'ye büyük bir güncelleme vermeyi planlıyor. Ancak Kuo, Apple'ın üretken yapay zeka hizmetlerinin önemli bir ivme kazanması gerektiğine dikkat çekti.

312312132

Apple, yapay zeka hamlesinde başarısız olursa büyük bir kayıp yaşayacak. Microsoft ve NVIDIA'nın takip ettiği en değerli şirketler listesi, yeniden şekillenebilir.

Örneğin NVIDIA, yapay zekaya ve DLSS gibi teknolojilerine büyük yatırım yapıyor. Şirket, birçok yapay zeka ve makine öğrenimi modeline güç veren GPU ve çip tasarımlarına sahip.

Apple'ın yapay zeka hamlesi beklentileri karşılayamazsa dünyanın en değerli şirketi olmayabilir

Apple'ın yeni yapay zeka modelini WWDC 2024'te göstermesi bekleniyor. "Apple GPT" olarak adlandırılan sohbet botunun ilk olarak iPhone 16 serisiyle dağıtılması bekleniyor. Apple'ın pazar hakimiyetini sürdürmek için yapay zeka planlarını iddialı şekilde yürütmesi gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple'ın yapay zeka hamlesi beklentileri karşılayamazsa dünyanın en değerli şirketi olmayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaeli'de yaşayan girişimci Nurcan Babalık, 16 yıl önce kurduğu şirketle 9 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor
    12:01 Kocaeli'de yaşayan girişimci Nurcan Babalık, 16 yıl önce kurduğu şirketle 9 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor

    Kocaeli'de yaşayan girişimci Nurcan Babalık, 16 yıl önce kurduğu şirketle 9 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Babalık, Türk mühendislerle çeşitli sektörlere yazılım üretip ihracat yapıyor. Ayrıca Babalık, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu başkanlığı görevini de yürütüyor.

  • TÜBİTAK Desteğiyle İHA Simülatörü Tasarlandı
    11:54 TÜBİTAK Desteğiyle İHA Simülatörü Tasarlandı

    TÜBİTAK desteğiyle Niğde Teknopark'ta şirket kuran genç girişimciler, dron kullanım deneyimi sunan sanal gerçeklik tabanlı İHA simülatörü tasarladı. Simülatör, yağmurlu, karlı ve rüzgarlı hava şartları gibi özel sahneleri içeriyor ve kullanıcıların dron eğitimi almasını sağlıyor. Ayrıca, geliştirdikleri simülasyonu üretecekleri drona entegre ederek kullanıcıların bulundukları yerden dronu uçurmalarını hedefliyorlar.

  • Menteşe ve Muğla'da Deprem Riski Önceliklendirildi
    11:53 Menteşe ve Muğla'da Deprem Riski Önceliklendirildi

    Menteşe Belediyesi'nin destekleri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sayesinde betonarme ve yığma binalar için performans puanları hesaplandı ve deprem riski önceliklendirildi.

  • Teknosa, Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği Ödülü'nü Kazandı
    11:29 Teknosa, Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği Ödülü'nü Kazandı

    Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.

  • Deprem Bölgesindeki KOBİ'lere 4 Milyar TL Destek Ödemeleri Başlıyor
    10:45 Deprem Bölgesindeki KOBİ'lere 4 Milyar TL Destek Ödemeleri Başlıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni finansman desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Bakan Kacır, bölgedeki işletmelere can suyu olmaya devam edeceklerini ve bölge ekonomisine yeni projelerle destek olacaklarını belirtti.

  • TikTok, İçerik Üreticilerine Uzun Videolar İçin Ücret Ödemeye Başlıyor
    08:20 TikTok, İçerik Üreticilerine Uzun Videolar İçin Ücret Ödemeye Başlıyor

    TikTok, İçerik Üretme Teşviği kapsamında 1 dakikadan daha uzun videolar için ücret ödemeye başlayacak. Uzun videolara daha fazla destek verileceği ve içerik üreticilerin maddi olarak karlı çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca aboneler için yeni özellikler sunulacak.


11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
11:57 Jorge Jesus’un Al-Hilal’i 26 maçlık galibiyet serisi yakaladı Jorge Jesus'un Al-Hilal'i 26 maçlık galibiyet serisi yakaladı
11:43 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
11:09 İşte tezgaha inen hurma fiyatları İşte tezgaha inen hurma fiyatları
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
10:07 Bağcılar’da Eşini Öldüren Faruk Karabülak’a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Bağcılar'da Eşini Öldüren Faruk Karabülak'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 12:00:21. #1.13#
SON DAKİKA: Apple'ın yapay zeka hamlesi beklentileri karşılayamazsa dünyanın en değerli şirketi olmayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement