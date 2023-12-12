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Apple, iOS 17.2 ile iPhone 15 Pro'ya uzamsal video özelliğini getirdi - Son Dakika
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Apple, iOS 17.2 ile iPhone 15 Pro'ya uzamsal video özelliğini getirdi

Apple, iOS 17.2 güncellemesiyle birlikte iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine uzamsal video kaydetme özelliğini ekledi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar geniş ve ultra geniş kameraları aynı anda kullanarak 3D derinlik bilgilerini yakalayabilecekler. Uzamsal videoları WhatsApp gibi uygulamalarda paylaşabilir ve karma gerçeklik gözlüğünde gerçek haliyle izleyebilirler. Apple, bu yeni formatın en iyi video kalitesini sunacağını ve kullanıcıların özel anları en gerçek haliyle yakalayabileceklerini belirtti.

Apple, iOS 17.2 ile iPhone 15 Pro\'ya uzamsal video özelliğini getirdi
12.12.2023 - 11:13,
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Apple, iOS 17.2 güncellemesini nihayet sundu. Güncelleme kapsamında, iPhone 15 lansmanında tanıtılan bazı gelişmiş kamera özellikleri de devreye alınmış oldu. iPhone 15 Pro ve Pro Max artık uzamsal video (spatial video) kaydetme desteğine sahip olacak.

iPhone 15 serisinde yeni video kaydı özelliği

iOS 17.2'nin yayınlanmasıyla birlikte, iPhone 15 Pro serisinde uzamsal video özelliği olacak. Bu destek sayesinde iPhone'lar 3D derinlik bilgilerini yakalayan yeni bir formata geçiş yapacak. Özellik sayesinde aynı anda hem geniş hem de ultra geniş kameralar kullanılacak.

Apple, iOS 17.2 ile iPhone 15 Pro'ya uzamsal video özelliğini getirdi

Uzamsal video sayesinde, ultra geniş kameranın geniş görüş alanını tek bir videoda birleştirmek mümkün olacak. Bu videoları, WhatsApp gibi uygulamalarda paylaşabilir ve standart 2D videolar gibi izleyebilirsiniz. Ancak yakalanan alan genişliği oldukça genişleyecek.

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Apple, uzamsal videoların Vision Pro'da "hayat bulacağını" ifade etti. Bu videoları karma gerçeklik gözlüğünde gerçek haliyle izlemek mümkün olacak. Bu da kullanıcıları iPhone 15 Pro veya Pro Max cihazlarıyla çektikleri görüntülerin 3D olarak keyfini çıkarmasını sağlayacak.

Apple Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, yeni formatın "sihirli" bir etkiye sahip olacağını ifade etti. Ayrıca şimdiye kadar herhangi bir akıllı telefon için en iyi video kalitesini sunacağını dile getirdi. Joswiak, bu özelliğin kullanıcıların "özel anları en gerçek haliyle" yakalamasına olanak sağlayacağını söyledi.

Apple, iOS 17.2 ile iPhone 15 Pro'ya uzamsal video özelliğini getirdi

Uzamsal video formatı, dosya boyutlarını küçük tutmak için HEVC sıkıştırma ile saniyede 30 kare hızında 1080p çözünürlükte çekilecek. iPhone 15 Pro kullanıcıları, iOS 17.2 güncellemesini kurarak bu özelliği test etmeye başlayabilir.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Apple, iOS 17.2 ile iPhone 15 Pro'ya uzamsal video özelliğini getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apple, iOS 17.2 ile iPhone 15 Pro'ya uzamsal video özelliğini getirdi - Son Dakika
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