Apple, iPhone 16 ile tasarım değişikliklerine gidiyor

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Apple, iPhone 16 ile bazı önemli tasarım değişikliklerine gitmeyi planlıyor. iPhone 12'de görülen kamera kurulumuna benzer şekilde, dikey kameralar geri dönecek. Ayrıca SIM kart tepsisi yerine Eylem düğmesinin gelebileceği belirtildi.

iPhone 16 tasarımı, yeni üniteler ile ortaya çıktı

Yeni sızıntılar, iPhone 16 serisinin tasarımına ilişkin yeni ayrıntıları ortaya koydu. Bir YouTube kanalı tarafından yayınlanan görüntüler; iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modellerini temsil eden üniteleri gözler önüne serdi.

3D yazıcıyla üretilen üniteler, iPhone 16 serisine yönelik tasarım değişikliklerini ortaya koydu. En önemli değişiklik standart ve Plus varyantlarında olacak gibi duruyor. Buna göre en son iPhone 12 serisinde görülen dikey arka kamera kurulumu iPhone 16 ile geri dönecek.

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Sızıntılar ayrıca cihazların yan tarafında yeni Eylem düğmesini de olacağını gösterdi. Şu anda iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan bu düğme, kullanıcıların belirli eylemleri kişiselleştirmesine izin veriyor. iPhone 16 ailesiyle birlikte SIM kart tepsisi yerine Eylem düğmesi olabilir.

Bu kapsamda Apple'ın daha fazla bölgede eSIM'e geçeceği düşünülüyor. Ayrıca iPhone 16 Pro Max'ın mevcut modele göre daha uzun olacağı gözlemlendi.

Öte yandan çerçevelerin incelmesi demek telefonun yere düştüğünde köşeden aldığı darbeleri sönümleyecek alanların daha az olması anlamına geliyor. Bu da cihazın ekranının önceki modellere göre daha çabuk kırılacağı anlamı da taşımakta.