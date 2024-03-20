Apple, iPhone 17 için çizilmelere dayanıklı ve yansıma önleyici ekran koruyucu planlıyor

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Akıllı telefon dünyasının en iyisi olarak gösterilen Apple, bir yandan bu yılın eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisine hazırlanırken bir yandan da önümüzdeki yılların planını oluşturuyor. Görünen o ki şirket, 2025 yılında tanıtacağı modelin ekran özelliklerine karar vermiş durumda.

iPhone 17, çizilmelere dayanıklı ve yansıma önleyici ekran koruyucu ile gelecek

Önemli kaynaklar iPhone 16 serisine ilişkin detayları ortaya çıkarırken Apple'ın önümüzdeki yıllarda sunacağı hizmetler hakkında da yeni detaylar ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkan son rapora göre iPhone 17 serisi ekran tarafında önemli yeniliklere sahip olacak.

Çıkan habere göre iPhone 17 serisi, çizilme ve darbeye dayanıklı ve aynı zamanda yansımayı en aza indiren ekrana koruyucu ile sahne alacak. Bu özelliği Samsung Galaxy S24 Ultra'da görmüştük. Cihaz, yansımalara önleyici Gorilla Glass Armor ile geldi. iPhone 17 ile gelecek ekran koruyucunun bundan daha dayanıklı olacağı belirtiliyor.

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iPhone 17'nin ekran özellikleri ile ilgili bildiklerimiz bunula da sınırlı değil. Görünen o ki Apple, yıllardır eleştirilere neden ola ekran detayında değişikliğe gidiyor. Bilindiği üzere son dönemdeki iPhone standart modelleri, 60Hz yenileme hızı sunan ekranlara sahip.

iPhone 15 Pro modellerindeki 120Hz yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi iPhone 17 serisiyle birlikte standart modellerde de görülecek. Ek olarak iPhone 17 Pro modelleri ekran altı Face ID özelliğine sahip olacak.