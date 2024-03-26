Apple, iPhone\'ları mağazalarda güncelleyecek yeni bir program başlatıyor

Apple Nisan ayından itibaren, iPhone 'ların satışa sunulmadan önce mağazalarda güncellenmesini sağlayacak yeni bir programı başlatmayı planlıyor. Bu program, ABD mağazalarından başlayacak ve sonrasında küresel çapa yayılacak.
iPhone cihazlar, MagSafe teknolojisiyle kutudan çıkmadan Apple tarafından güncellenecek
Apple haberleriyle tanınan Mark Gurman'ın açıklamasına göre Apple özel bir sistem geliştirdi. Bu sistem iPhone'un kutusundan çıkarılmadan önce mağazada yazılım güncellemesine imkan tanıyor. Gurman, bu teknolojiyi "Sistem, MagSafe ve diğer kablosuz teknolojileri kullanarak iPhone'u paketi açmadan güçlendirip yeni yazılımı indirip yükledikten sonra cihazı kapatıyor," şeklinde tanımlıyor.
Bu özellik, kullanıcıların genellikle iCloud verilerini aktarmadan önce yeni cihazlarını güncelleme sürecine ayırdığı zamanı azaltabilir. Apple 'ın mağazalarda sunulan kurulum hizmetleri sayesinde, müşterilerin mağazada geçirdikleri süre de önemli ölçüde azalabilir ve eski verilerin yeni iPhone 'a aktarılma süreci daha verimli hale getirilebilir.
Örneğin, iPhone 15'in piyasaya sürülmesiyle birlikte, kullanıcıların yeni iPhone'larını kurmadan önce iOS 17.0.2'ye güncelleme yapmaları gerekiyordu. Bu güncelleme ihmal edilirse, kullanıcılar yeni iPhone'larını tam olarak kuramaz ve baştan başlamak zorunda kalabilirlerdi. Birçok kullanıcı, en son cihazlarını kurmanın beklediklerinden daha sorunlu olduğunu belirtmişti.
Son iOS güncellemesi, kullanıcıları deliye döndürdü!
Bu nedenle, yakın gelecekte bir iPhone satın almayı düşünenler için, kurulum sürecinin daha basit olacağını ve cihazların güncellemelerin yanında sunulabileceğini görmek olası. Bu durum, önümüzdeki iPhone 16 modellerinin kurulum sürecini büyük ölçüde iyileştirebilir.
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