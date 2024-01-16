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Apple Watch Serilerinde Kandaki Oksijen Özelliği Kalkıyor - Son Dakika
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Apple Watch Serilerinde Kandaki Oksijen Özelliği Kalkıyor

Giyilebilir teknoloji dünyasının önde gelen ismi Apple, patent anlaşmazlığı nedeniyle yaşadığı sorunları çözmek için adım atıyor. Tıbbi cihaz şirketi Masimo ile yaşanan anlaşmazlık sonucunda Apple Watch serilerinde yer alan kandaki oksijen özelliği kaldırılacak. Bu karar, ABD'deki yasaklamaların ardından alındı ve Apple'ın itirazlarına rağmen henüz bir gelişme yaşanmadı.

Apple Watch Serilerinde Kandaki Oksijen Özelliği Kalkıyor
16.01.2024 - 20:29,
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Giyilebilir teknoloji dünyası, son dönemde büyük bir sıçrama yaşıyor. Bu alanda en büyük isim olarak gösterilen Apple, uzun süredir patent anlaşmazlığı nedeniyle sorunlar yaşıyor. teknoloji devi, akıllı saatlerde yaşadığı bir sorunu çözmek için adım attı.

Apple Watch serilerinde kandaki oksijen özelliği kalkıyor

Apple, tıbbi cihaz şirketi Masimo ile devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle uzun bir süre soruşturma altında kaldıktan sonra yasaklarla karşı karşıya geldi. Şirket, bu bağlamda aralık ayında ABD'deki Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerini satıştan kaldırdı.

Washington D.C.'deki federal temyiz mahkemesi, bu modellerin ABD içinde yasaklanmasını uygun görürken diğer pazara ise karışmadı. Apple, bu konuda bir dizi itirazlarda bulunsa da henüz bir gelişme yaşanmadı. Daha fazla bekleyemeyen Apple ise kendine çıkış yolu buldu.

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Masimo ile yaşanan sorun, iki ayrı patent üzerine oluştu. Apple, yasağı delmek için bir özellikten vazgeçme kararı aldı. Buna göre Watch modellerinde yer alan kandaki oksijen özelliği, itirazın sonuç vermemesi halinde kaldırılacak.

Apple Watch Serilerinde Kandaki Oksijen Özelliği Kalkıyor

ITC, Ekim ayında Apple Watch modellerindeki kandaki oksijen özelliğinin iki Masimo patentini ihlal edip etmediğine ilişkin inceleme başlattı. 60 gün süren incelemeler aralık ayında bitti ve ABD'de Apple Watch 26 AralıK'ta yasağı başladı. ABD Başkanı Joe Biden, bu kararı veto etme yetkisi bulunmasına rağmen hiçbir şey yapmaması, Apple tarafında tepki oluşturdu.

Kaynak: Shiftdelete
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