Apple, WWDC 2024 Tarihini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Apple, WWDC 2024 Tarihini Açıkladı

Apple, WWDC 2024 Tarihini Açıkladı

Apple, her yıl düzenlediği Worldwide Developer Conference (WWDC) için bu yılki tarihi açıkladı. Şirketin paylaşımına göre WWDC 2024 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. WWDC 2024 ile iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemlerine dair yeniliklerin duyurulması bekleniyor. Ayrıca Apple, genç geliştiricilere ödül veren Swift Student Challenge programını da düzenleyecek.

27.03.2024 02:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple her yıl düzenlediği Worldwide Developer Conference (WWDC) için bu yılki tarihi açıkladı. Şirketin paylaşımına göre WWDC 2024 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki WWDC 2024 ile neler duyurulacak?

Apple, WWDC 2024 ile neler tanıtacak?

Apple, WWDC'nin bu yıl için 10-14 Haziran tarihleri arasında çevrim içi bir etkinlik olarak düzenleneceğini açıkladı. Dört günlük konferansın açılış gününde geliştiriciler için Apple Park'ta bir etkinlik yapılacağını da ifade etti.

Apple, WWDC 2024 Tarihini Açıkladı

Bilmeyenler için WWDC, Apple'ın geliştiricilere yönelik en büyük etkinliği. Konferans kapsamında şirket, Apple uygulamaları ve hizmetleri hakkında yenilikleri paylaşıyor. Bu yılki WWDC; iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemlerine ev sahipliği yapabilir.

12132132

Apple, iOS 18 ile büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şirket içerisinden alınan bilgiler, son yılların en büyük revizyonuna işaret ediyor. İddialara göre iOS 18, kullanıcılara iPhone arayüzünü yapılandırmak için daha fazla seçenek sunacak. Bu kapsamda Apple'ın daha fazla özelleştirmeye izin vereceği söyleniyor.

Şirket ayrıca "AppleGPT" olarak sızdırılan yapay zeka modelini de görücüye çıkarabilir. Cihaz üzerinde yapay zeka asistanı olması beklenen bu yapay zeka, bir süredir sızıntılarla gündemde. Ancak Google Gemini için de görüşmeler sürüyor.

Konferans ayrıca Apple'ın genç geliştiricileri ödüllendiren ve en iyi 50 öğrenciye Apple Park'a özel bir gezi sağlayan Swift Student Challenge programını da içerecek. WWDC 2024 ile ilgili daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda yayınlanacağını düşünüyoruz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, WWDC 2024 Tarihini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Karabük'te elektrik direğinden çıkan kıvılcım vatandaşları tedirgin etti
    02:39 Karabük'te elektrik direğinden çıkan kıvılcım vatandaşları tedirgin etti

    Karabük'te Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde bir aydınlatma direğinde meydana gelen kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlar, çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

  • Disney+, Logosunu Güncelledi
    02:33 Disney+, Logosunu Güncelledi

    Walt Disney Company çatısı altındaki Disney+, logosunu güncelledi. Yeni logo, mavi renk yerine mavimsi camgöbeği rengini kullanıyor. Ayrıca Disney+ web sitesi de yeni temaya uygun olarak güncellendi. Güncellemenin sebebi olarak Disney+ ile Hulu hizmetlerinin birleşmesi ve yeni renklerin iki platformu temsil ettiği söyleniyor.

  • Audi, R8 Modelinin Üretimini Sonlandırdı
    02:33 Audi, R8 Modelinin Üretimini Sonlandırdı

    Audi, sevilen spor otomobil modellerini iptal etmeye devam ediyor. Şirket, son olarak Audi R8 modelinin üretimini sonlandırdığını açıkladı. İlk olarak 2003 yılında üretilen araç, Alman markasının otomobil pazarında önemli bir rol oynamıştır.

  • İstanbul'un Kalbindeki Vadi İstanbul: Skyland Home ve CoFounder Workspace
    00:34 İstanbul'un Kalbindeki Vadi İstanbul: Skyland Home ve CoFounder Workspace

    İstanbul'un merkezinde yer alan Vadi İstanbul, Skyland Home ve CoFounder Workspace ile iş dünyasının ve ev dekorasyonunun merkezi haline geliyor. Skyland Home, ev dekorasyonu ve mobilya alışverişi için zengin bir ürün yelpazesi sunarken, CoFounder Workspace tasarımcılar ve iç mimarlar için özel bir çalışma alanıdır. İş ve yaşamı bir araya getiren bu merkez, inovasyon ve estetik arasındaki dengeyi bulmayı mümkün kılıyor.

  • Rockstar Games, Red Dead Redemption'ı GTA+ abonelerine ücretsiz olarak dağıtacak
    00:34 Rockstar Games, Red Dead Redemption'ı GTA+ abonelerine ücretsiz olarak dağıtacak

    Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme süreciyle uğraşırken, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare oyunlarını GTA+ abonelerine ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. GTA+ üyeleri, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 sahibi olmaları durumunda ikonik aksiyon-western yapımını ücretsiz olarak indirip oynayabilecekler. Ayrıca, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare'i satın almak isteyen GTA+ üyelerine yüzde 20 indirim uygulanacak.

  • Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire Nisan 2024'te PS Plus Premium klasikleri arasında yer alacak
    00:34 Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire Nisan 2024'te PS Plus Premium klasikleri arasında yer alacak

    Nisan ayının PS Plus Premium klasiklerinden biri olarak sızdırılan Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire, PS4 ve PS5 için 16 Nisan'da kullanıma sunulacak. Oyun, LucasArts tarafından geliştirilmiş olup, ticari bir başarı elde etmiştir.

  • Call of Duty Warzone 3. Sezon Rebirth Island Fragmanı
    00:34 Call of Duty Warzone 3. Sezon Rebirth Island Fragmanı

    Yeni Rebirth Island fragmanı, merakla beklenen Call of Duty Warzone 3. sezonu sonunda karşımıza çıkardı. Fragman, oyunculara yeni içeriklerin yanı sıra yeni haritaya da bir bakış sunuyor. Fragman, oyunun geliştiricisi Sledgehammer Games'in hazırladığı yeni sezonunun bir parçası olarak, oyuncuları etkileyici yeni kostümlerle tanıştırıyor. Rebirth Island'daki değişikliklere de fragmanda yer veriliyor. Call of Duty Warzone 3. sezon Warzone Mobile'da da oynanabilir olacağını duyuruldu.

  • 2023 Yılında Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler
    00:34 2023 Yılında Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

    Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'de en çok izlenen dizi Yalı Çapkını oldu. TİAK'ın açıklamasına göre, en çok televizyon izleyen kitlenin kriterleri 45 yaş ve üzeri, kadın cinsiyeti ve İzmir konumu. Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında Kuruluş Osman, 3. sırasında ise Gönül Dağı yer alıyor. Peaky Blinders filmi ise beklenen isimler arasında. TİAK'ın raporlarına göre en uzun süre boyunca ekran başında kalınan gün Pazar, en az süre boyunca ekran başında kalınan gün ise Çarşamba.

  • vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro: Özellikler ve Fiyat
    00:33 vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro: Özellikler ve Fiyat

    Uzun zamandır beklenen vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro katlanabilir telefon serisi sonunda duyuruldu. Pro modeli daha gelişmiş özelliklere sahip olurken, her iki model de yüksek performans için Snapdragon işlemcilerle donatıldı. Telefonlar ince ve hafif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 120Hz yenileme oranına sahip büyük iç ve dış ekranlar, yüksek bellek ve depolama seçenekleri ile birlikte geliyor. X Fold 3 serisi, 969 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.


00:13 Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS’ye girdiler mi Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: 2 çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi?
23:19 Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılması ABD’de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılması ABD'de 81 milyar dolarlık ticari kayba mal olacak
22:49 Gürcistan, Yunanistan’ı eleyerek Türkiye’nin son rakibi oldu Gürcistan, Yunanistan'ı eleyerek Türkiye'nin son rakibi oldu
22:46 Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede
22:40 CHP lideri Özgür Özel’den Meral Akşener’e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti’nin iyi insanlarında var CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'e: Sende olmayan vicdan ve insaf, İYİ Parti'nin iyi insanlarında var
23:36 İmamoğlu’ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya tepki: Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu senin İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya tepki: Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?
21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:43 Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 03:11:16. #1.12#
SON DAKİKA: Apple, WWDC 2024 Tarihini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement