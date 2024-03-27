Apple, WWDC 2024 Tarihini Açıkladı

Teknoloji

Apple her yıl düzenlediği Worldwide Developer Conference (WWDC) için bu yılki tarihi açıkladı. Şirketin paylaşımına göre WWDC 2024 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki WWDC 2024 ile neler duyurulacak?

Apple, WWDC 2024 ile neler tanıtacak?

Apple, WWDC'nin bu yıl için 10-14 Haziran tarihleri arasında çevrim içi bir etkinlik olarak düzenleneceğini açıkladı. Dört günlük konferansın açılış gününde geliştiriciler için Apple Park'ta bir etkinlik yapılacağını da ifade etti.

Bilmeyenler için WWDC, Apple'ın geliştiricilere yönelik en büyük etkinliği. Konferans kapsamında şirket, Apple uygulamaları ve hizmetleri hakkında yenilikleri paylaşıyor. Bu yılki WWDC; iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemlerine ev sahipliği yapabilir.

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Apple, iOS 18 ile büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şirket içerisinden alınan bilgiler, son yılların en büyük revizyonuna işaret ediyor. İddialara göre iOS 18, kullanıcılara iPhone arayüzünü yapılandırmak için daha fazla seçenek sunacak. Bu kapsamda Apple'ın daha fazla özelleştirmeye izin vereceği söyleniyor.

Şirket ayrıca "AppleGPT" olarak sızdırılan yapay zeka modelini de görücüye çıkarabilir. Cihaz üzerinde yapay zeka asistanı olması beklenen bu yapay zeka, bir süredir sızıntılarla gündemde. Ancak Google Gemini için de görüşmeler sürüyor.

Konferans ayrıca Apple'ın genç geliştiricileri ödüllendiren ve en iyi 50 öğrenciye Apple Park'a özel bir gezi sağlayan Swift Student Challenge programını da içerecek. WWDC 2024 ile ilgili daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda yayınlanacağını düşünüyoruz.

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