Apple her yıl düzenlediği Worldwide Developer Conference (WWDC) için bu yılki tarihi açıkladı. Şirketin paylaşımına göre WWDC 2024 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki WWDC 2024 ile neler duyurulacak?
Apple, WWDC 2024 ile neler tanıtacak?
Apple, WWDC'nin bu yıl için 10-14 Haziran tarihleri arasında çevrim içi bir etkinlik olarak düzenleneceğini açıkladı. Dört günlük konferansın açılış gününde geliştiriciler için Apple Park'ta bir etkinlik yapılacağını da ifade etti.
Bilmeyenler için WWDC, Apple'ın geliştiricilere yönelik en büyük etkinliği. Konferans kapsamında şirket, Apple uygulamaları ve hizmetleri hakkında yenilikleri paylaşıyor. Bu yılki WWDC; iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemlerine ev sahipliği yapabilir.
12132132
Apple, iOS 18 ile büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şirket içerisinden alınan bilgiler, son yılların en büyük revizyonuna işaret ediyor. İddialara göre iOS 18, kullanıcılara iPhone arayüzünü yapılandırmak için daha fazla seçenek sunacak. Bu kapsamda Apple'ın daha fazla özelleştirmeye izin vereceği söyleniyor.
Şirket ayrıca "AppleGPT" olarak sızdırılan yapay zeka modelini de görücüye çıkarabilir. Cihaz üzerinde yapay zeka asistanı olması beklenen bu yapay zeka, bir süredir sızıntılarla gündemde. Ancak Google Gemini için de görüşmeler sürüyor.
Konferans ayrıca Apple'ın genç geliştiricileri ödüllendiren ve en iyi 50 öğrenciye Apple Park'a özel bir gezi sağlayan Swift Student Challenge programını da içerecek. WWDC 2024 ile ilgili daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda yayınlanacağını düşünüyoruz.
Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, WWDC 2024 Tarihini Açıkladı - Son Dakika
Karabük'te Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde bir aydınlatma direğinde meydana gelen kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlar, çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Walt Disney Company çatısı altındaki Disney+, logosunu güncelledi. Yeni logo, mavi renk yerine mavimsi camgöbeği rengini kullanıyor. Ayrıca Disney+ web sitesi de yeni temaya uygun olarak güncellendi. Güncellemenin sebebi olarak Disney+ ile Hulu hizmetlerinin birleşmesi ve yeni renklerin iki platformu temsil ettiği söyleniyor.
Audi, sevilen spor otomobil modellerini iptal etmeye devam ediyor. Şirket, son olarak Audi R8 modelinin üretimini sonlandırdığını açıkladı. İlk olarak 2003 yılında üretilen araç, Alman markasının otomobil pazarında önemli bir rol oynamıştır.
İstanbul'un merkezinde yer alan Vadi İstanbul, Skyland Home ve CoFounder Workspace ile iş dünyasının ve ev dekorasyonunun merkezi haline geliyor. Skyland Home, ev dekorasyonu ve mobilya alışverişi için zengin bir ürün yelpazesi sunarken, CoFounder Workspace tasarımcılar ve iç mimarlar için özel bir çalışma alanıdır. İş ve yaşamı bir araya getiren bu merkez, inovasyon ve estetik arasındaki dengeyi bulmayı mümkün kılıyor.
Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme süreciyle uğraşırken, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare oyunlarını GTA+ abonelerine ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. GTA+ üyeleri, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 sahibi olmaları durumunda ikonik aksiyon-western yapımını ücretsiz olarak indirip oynayabilecekler. Ayrıca, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare'i satın almak isteyen GTA+ üyelerine yüzde 20 indirim uygulanacak.
Nisan ayının PS Plus Premium klasiklerinden biri olarak sızdırılan Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire, PS4 ve PS5 için 16 Nisan'da kullanıma sunulacak. Oyun, LucasArts tarafından geliştirilmiş olup, ticari bir başarı elde etmiştir.
Yeni Rebirth Island fragmanı, merakla beklenen Call of Duty Warzone 3. sezonu sonunda karşımıza çıkardı. Fragman, oyunculara yeni içeriklerin yanı sıra yeni haritaya da bir bakış sunuyor. Fragman, oyunun geliştiricisi Sledgehammer Games'in hazırladığı yeni sezonunun bir parçası olarak, oyuncuları etkileyici yeni kostümlerle tanıştırıyor. Rebirth Island'daki değişikliklere de fragmanda yer veriliyor. Call of Duty Warzone 3. sezon Warzone Mobile'da da oynanabilir olacağını duyuruldu.
Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'de en çok izlenen dizi Yalı Çapkını oldu. TİAK'ın açıklamasına göre, en çok televizyon izleyen kitlenin kriterleri 45 yaş ve üzeri, kadın cinsiyeti ve İzmir konumu. Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında Kuruluş Osman, 3. sırasında ise Gönül Dağı yer alıyor. Peaky Blinders filmi ise beklenen isimler arasında. TİAK'ın raporlarına göre en uzun süre boyunca ekran başında kalınan gün Pazar, en az süre boyunca ekran başında kalınan gün ise Çarşamba.
Uzun zamandır beklenen vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro katlanabilir telefon serisi sonunda duyuruldu. Pro modeli daha gelişmiş özelliklere sahip olurken, her iki model de yüksek performans için Snapdragon işlemcilerle donatıldı. Telefonlar ince ve hafif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 120Hz yenileme oranına sahip büyük iç ve dış ekranlar, yüksek bellek ve depolama seçenekleri ile birlikte geliyor. X Fold 3 serisi, 969 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?