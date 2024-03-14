Apple, yapay zekalı reklam teknolojisiyle daha fazla gelir hedefliyor

Gelen bilgilere göre, Apple yapay zeka teknolojisini kullanan bir reklam algoritması hazırlıyor. Bu teknoloji sayesinde, daha etkili reklamlar verilerek daha fazla reklam geliri elde edilmesi hedefleniyor. iOS 18 ile birlikte resmen gelecek olan yenilik, ilk etapta yalnızca App Store'da aktif olacak.
Google ve Meta'nın çok daha önceden kullanıma sunduğu bu yöntem, Apple fanları tarafından ise oldukça olumsuz karşılandı. Bazıları, şirketin adeta uygulama mağazasında reklam gösteren Xiaomi'yi örnek aldığını söylüyor. İşte en önemli detaylar…
Apple, yapay zekalı reklam tasarlayacak
App Store'da reklamları en çok dikkat çeken bölgelere yerleştirecek olan algoritmanın, reklam veren firmaların şimdiden iştahını kabarttığı konuşuluyor. Yapay zekanın getireceği hedeflemeli reklamlar sayesinde, kullanıcıların önüne yaptıkları son aramalara göre özelleştirilmiş reklamlar çıkacak. Böylece daha fazla harcama yapmaları isteniyor.
Fakat bu durumu, kullanıcı verilerinin güvenliği açısından tehlikeli bulanlar da var. Yapay zeka teknolojisi ile adından söz ettirmesi beklenen Apple'ın, bu teknolojiyi reklamlarında kullanacak olması büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
App Store, reklamların istilasına mı uğrayacak?
Şu an için sadece App Store'da kullanılacağı söylenen yapay zekalı reklamların, başarılı olduğu takdirde iOS'daki diğer popüler uygulamalara da gelmesi bekleniyor. Apple'ın reklam yöneticisi pozisyonu için yeni personel aldığının da ortaya çıkması da, firmanın bu alandaki çalışmalarını hızla sürdürmeye devam edeceğini gösteriyor. Ayrıca Apple TV Plus platformu da, yakın zamanda reklamlı üyelik sunmaya başlayacağını açıklamıştı. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcılar için yararlı olmasını umuyoruz.
Apple yeni araştırma merkezi açıyor!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple tarafından uygulanan yapay zekalı reklam stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, yapay zekalı reklam teknolojisiyle daha fazla gelir hedefliyor - Son Dakika
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