Apple, Yeni M4 İşlemci Serisini Çıkarmaya Hazırlanıyor

Teknoloji

Apple, bu yılın sonuna doğru yeni M4 işlemci serisini çıkarmaya hazırlanıyor. Bir önceki seriye kıyasla çok daha gelişmiş olacak yeni çiplerin bilgisayar satışlarını da etkilemesi bekleniyor. Son olarak Apple M4 işlemcilerden güç alacak Mac modelleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Apple M4 işlemcili Mac modelleri ne zaman gelecek?

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman tarafından paylaşılan rapora göre M4 işlemciler, yapay zeka bakımından öne çıkacak. Şirket, bu yeni çipler ile donatacağı Mac'leri yapay zeka ile güçlendirmek istiyor. Böylelikle daha fazla satış yapmayı hedefliyor. Peki M4, ilk hangi Mac modeline güç verecek?

Kısa süre önce sızan bilgilere göre Apple M4 işlemcilere sahip yeni Mac'ler, 2024 yılının sonbaharında çıkmaya başlayacak. Buna göre ilk olarak 14 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac modellerinin yenilenmesi bekleniyor. Bu cihazlar eylül, ekim veya kasım ayında kullanıcılarla buluşacak.

Apple, kullanıcılardan tepki çeken Kudüs hatasını kabul etti!

Akabinde yılın geri kalanında ve 2025'in başlarında 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri M4 Pro ve M4 Max işlemcileri ile güncellenecek. Ayrıca aynı dönemde Mac mini modeli de yeni işlemciler ile yenilenmiş olacak. Peki MacBook Air modelleri de güncellenecek mi?

İddialara göre Apple, 2025'in baharında M4 işlemciyle donatılmış 13 inç ve 15 inç MacBook Air de piyasaya sürecek. Akabinde yılın ortalarında ise Mac Studio ve Mac Pro'nun da yenilenmesi bekleniyor. Tabii tüm bu bilgilerin resmi olmadığını tekrardan hatırlatalım.

Peki siz konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple M4 işlemcili Mac cihazlardan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.