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Aralık Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları - Son Dakika
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Aralık Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları

Akıllı telefon satın almadan önce ciddi araştırma süreçlerine giriyoruz. Zira son dönemde fiyatların ciddi oranda artması bu gibi cihazları yenileme sıklığımızı bir hayli uzatırken, AnTuTu gibi platformlar sayesinde karar verme aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki aralık ayının en hızlı orta segment telefonları hangileri? İşte AnTuTu verilerine göre aralık ayının en hızlı Android orta segment telefonları! Aralık ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesine göre MediaTek'in yonga setleri önde geliyor. Redmi K70E, 1 milyon 413 bin 428 puan alarak birinci sırada yer alırken, realme GT Neo5 SE 1 milyon 171 bin 077 puanla ikinci sırada yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında Redmi Note 12 Turbo, dördüncü sırasında OPPO Reno 11 5G ve beşinci sırasında iQOO Z8 bulunuyor.

Aralık Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları
03.01.2024 - 16:29,
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Akıllı telefon satın almadan önce ciddi araştırma süreçlerine giriyoruz. Zira son dönemde fiyatların ciddi oranda artması bu gibi cihazları yenileme sıklığımızı bir hayli uzatırken, AnTuTu gibi platformlar sayesinde karar verme aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki aralık ayının en hızlı orta segment telefonları hangileri? İşte AnTuTu verilerine göre aralık ayının en hızlı Android orta segment telefonları!

Aralık ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi

AnTuTu'nun aralık listesine bakarsak, MediaTek'in önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 7'sine güç veriyor. Bu noktada geçtiğimiz ayın şampiyonu Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisiyle gelen Redmi K70E oldu. Toplamda 1 milyon 413 bin 428 puan alan cihazı, 1 milyon 171 bin 077 puanlı realme GT Neo5 SE takip etti.

Aralık Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları

Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 158 bin 147 puanlı Redmi Note 12 Turbo bulunuyor. Dördüncü sırada 1 milyon 4 bin 803 puanlı OPPO Reno 11 5G yer alırken, beşinci sırada 962 bin 526 puanlı iQOO Z8 karşımıza çıkıyor.

Global yolundaki Redmi Note 13'ün fiyatı ortaya çıktı!

İşte listenin tamamı:

Redmi K70E MediaTek Dimensity 8300-Ultra 12GB+512GB – 1,413,428

Realme GT Neo 5 SE Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 16GB+1TB – 1,171,077

Redmi Note 12 Turbo Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 16GB+1tb – 1,158,147

OPPO Reno 11 5G MediaTek Dimensity 8200 12GB+256GB – 1,004,803

iQOO Z8 MediaTek Dimensity 8200 12GB+512GB – 962,526

iQOO Neo 7SE MediaTek Dimensity 8200 12GB+512GB – 951,902

Vivo S17 Pro MediaTek Dimensity 8200 12GB+512GB – 950,208

Vivo S18 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 12GB+512GB – 925,153

Redmi Note 12T Pro MediaTek Dimensity 8200-Ultra 8GB+256GB – 897,750

Redmi K60E MediaTek Dimensity 8200 12GB+512GB – 894,879

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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