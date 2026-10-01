Artvin\'de bilim şenliği başladı, 34 atölyede 150 uygulamalı etkinlik yapılacak

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Bilge Artvin-Doğanın Mühendisliği 2 Bilim Şenliği" başladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde düzenlenen şenlikte konuşan Vali Turan Ergün, bilimin merakla başlayan ve araştırmayla devam eden bir yolculuk olduğunu söyledi.

Yeryüzündeki her buluşun kendinden önceki bilgi ve birikimin üzerine inşa edildiğini dile getiren Vali Ergün, "Bu sebeple bugün burada sizin ortaya koyacağınız fikir ve çalışmalar ileride gerçekleştirilecek birçok başarılı işin ilk adımı olabilir." dedi.

Şenliğin Artvin'in coğrafi özellikleri dikkate alınarak hazırlandığını ifade eden Ergün, "Bu bilim şenliğinde iklim değişikliği, heyelan, sel, erozyon gibi konulara ve ayrıca afet deneylerine de büyük ölçüde yer verilmiştir. Bu başlıkların programda ele alınması doğal afetlere yönelik farkındalığın artırılması bakımından da büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Ergün, şenlikte 34 farklı atölyede 150 uygulamalı bilim etkinliği gerçekleştirileceğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ise şenliğin okul ve laboratuvar sınırlarını aşarak toplumun farklı kesimleriyle buluşturulması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Şenlikte öğrencilerin yalnızca izleyen değil, deneyen, gözlemleyen, tasarlayan ve üreten bireyler olmalarının hedeflendiğini belirten Şahin, bilimsel çalışmaları yaparak ve yaşayarak öğrenebilmenin önemini vurguladı.

İlkokul öğrencilerinin ritim ve halk oyunları gösterilerini sunduğu şenlikte, açılışın ardından katılımcılar stant ve atölyeleri gezdi.