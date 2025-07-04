ASELSAN'dan YILDIRIM-100 Testleri Tamamlandı - Son Dakika
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Teknoloji

ASELSAN'dan YILDIRIM-100 Testleri Tamamlandı

ASELSAN\'dan YILDIRIM-100 Testleri Tamamlandı
04.07.2025 17:09
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YILDIRIM-100, lazer teknolojisi ile hava araçlarını füzelerden koruma testlerini başarıyla geçti.

ASELSAN'ın geliştirdiği hava araçlarını gelişmiş füze tehditlerinden koruyacak YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi ile harp başlıklı gerçek füzelerin kullanıldığı etkinlik testlerini tamamlandı.

Güdümlü füzeye çok bantlı lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını körelten YILDIRIM-100'ün testleri gerçekleştirildi. YILDIRIM-100 sistemi ile hava araçlarına yönlenen güdümlü füzeler saptırılarak hava platformlarının beka kabiliyeti ciddi oranda artıyor. YILDIRIM-100, çeşitli tehdit senaryoları altında ısı güdümlü füzeleri lazerle kör ediyor.

50'nci gurur yılında modern harp sahasının gereği olan oyun değiştiren teknolojiler geliştiren ASELSAN, YILDIRIM-100'le lazer teknolojisinin en üst seviyesinde ve az sayıda ülkenin sahip olduğu yetkinliği ülkemize kazandırmış oldu.

FÜZELERİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR

YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbale sahip olan YILDIRIM-100, yaklaşan bir güdümlü füzeye lazer enerjisi gönderip arayıcı başlığını körelterek, füzenin yönünü değiştiriyor.

YILDIRIM-100 hassas takip birimi ve lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilen YILDIRIM-100, düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi yaratıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Savunma, Aselsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ASELSAN'dan YILDIRIM-100 Testleri Tamamlandı - Son Dakika

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