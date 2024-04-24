ASELSAN Yeni Nesil Sabit Erken İhbar Radar Sistemi (SEİRS) Özellikleri

Teknoloji

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil sabit erken ihbar radar sistemi (SEİRS) özellikleriyle göz dolduruyor. Siber saldırı ve anti-radyasyon füzelerine karşı gelişmiş elektronik koruma hizmeti sağlayan SEİRS; hava ve füze sistemlerine entegre edilebiliyor.

ASELSAN SEİRS neler vadediyor?

Şirketin açıklamasına göre SEİRS, uzun menzilli erken ihbar amaçlı olarak tasarlandı. AESA ve sayısal huzme oluşturma teknolojisine sahip yeni nesil S-Bant radarı olarak hizmet verecek. Düşük irtifa ve düşük radarlı hedefleri uzun menzilden tespit ve takip edebiliyor.

Sabit radar, AESA anten mimarisi sayesinde aynı anda birden fazla huzme oluşturabiliyor. Bu da hareket kabiliyetini artırarak kurulum ve söküm için herhangi bir ek aşama gerektirmiyor. Ayrıca mevcut radar ağlarına bağlanarak 3B hava resmini Kontrol İhbar Merkezleri'ne iletebiliyor.

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Diğer sabit erken ihbar radar sistemleriyle veri füzyonu yapıp hedef devredebiliyor. Uzun menzilli Mod 5 IFF sorgulayıcısı sayesinde hedef teşhisi de gerçekleştirebiliyor.

Çok Düşük RKA'lı Hedeflerin Uzun Menzilden Tespit ve Takibi

Katı Hal Güç Yükselteç Teknolojisi

Çeşitli Taktik Operasyon Modları

Hedef Sınıflandırma Yeteneği

Milli MOD5/S Uzun Menzilli IFF Sistemi (NATO ile uyumlu (STANAG-4193))

Lokal ve Uzak Radar Kontrolü

Kontrol İhbar Merkezlerine ve NATO ACCS'a Entegrasyon

Hava ve Füze Savunma Sistemlerine Entegrasyon

Taktik Haberleşme Ağlarına Uyumluluk

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