Asgari Ücretle Alınabilecek Telefonlar Listesi

Bugün saat 19.30'ta sonlanan asgari ücret toplantısında asgari ücrete yüzde 49 zam kararı alındı. Bu zamla birlikte 11 bin 402 TL olan asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Peki bu yeni zamla birlikte hangi akıllı telefonlar alınabilir ? Bu sorunun cevabını vermek için sizlere yeni bir liste hazırladık.

İşte asgari ücretle alabileceğiniz akıllı telefonlar!

Bugün yapılan toplantı neticesinde asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı. Bu yeni zam ile beraber alınabilecek telefon listesi genişlemiş durumda. Şimdi gelin 17 bin 2 TL'ye alabileceğimiz telefonların listesine göz atalım. İşte yeni asgari ücretle alabileceğimiz telefonların listesi…

Asgari ücret belli oldu! – Ocak 2024

Samsung Galaxy A04 64 GB 5 bin 659 TL

Samsung Galaxy A04S 128 GB: 6 bin 664 TL

General Mobile Gm 22 Pro 128 GB: 7 bin 495 TL

POCO M3 128 GB: 7 bin 499 TL

Realme C55 256 GB: 7 bin 695 TL

Vivo Y35 256: 8 bin 699 TL

Realme 9 Pro 128 GB 8 bin 999 TL

İnfinix Hot 11S 128 GB 9 bin 799 TL

Realme 10 256 GB 9 bin 999 TL

Omix X700 256 GB 10 bin 299 TL

Huawei Nova 9 SE 128 GB 10 bin 500 TL

Samsung Galaxy A33 5G 128 GB 11 bin 73 TL

Samsung Galaxy A34 128 GB 11 bin 254 TLL

Vivo V21 128 GB 11 bin 484 TL

TECNO CAMON 19 PRO 128 GB 11 bin 900 TL

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB 12 bin 199 TL

Xiaomi mi 11 Lite 128 GB 12 bin 499 TL

Samsung Galaxy A34 256 GB 12 bin 779 TL

Poco M4 Pro 256 GB 12 bin 999 TL

Oppo Reno 6 128 GB 15 bin 199 TL

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB 15 bin 352 TL

Samsung Galaxy A54 128 GB 15 bin 567 TL

Poco X5 Pro 5G 256 GB 16 bin 899 TL

Not: Bu listedeki cihazları satın almak veya güncel fiyatlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki sizce asgari ücretle alabileceğiniz telefonlar listesine başka hangi telefonlar eklenebilir? Siz bu telefonlardan hangisini tercih ederdiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.