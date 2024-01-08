ASUS, CES 2024\'te sürdürülebilirlik ve yapay zeka temelli çözümlerini tanıtacak

ASUS, dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te, "In Search of Incredible: Transcendence" adlı sanal lansmanında sürdürülebilirlik ve yapay zeka temelli çözümlerini tanıtacak. Etkinlik için 9 Ocak tarihinde ShiftDelete.Net YouTube kanalımızda saat 19: 45 itibariyle canlı yayında olacağız!

ASUS yeni ürünlerini tanıtacak! CES 2024 canlı yayını!

ASUS, CES 2024'te, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirdiği çalışmaları ve bu çalışmalar kapsamında geliştirdiği yenilikleri tanıtacak. Bu kapsamda, ASUS'un yeni ürünleri, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olacak ve enerji verimliliği konusunda önemli iyileştirmeler sağlayacak.

ASUS, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları:

Geri dönüştürülmüş malzemelerin ürün tasarımında kullanımının artırılması

Sürdürülebilir paketleme kullanımı

Enerji verimliliğini destekleyen tedarik zincirleriyle iş birliği

Yapay zeka temelli yenilikler

ASUS, CES 2024'te, yapay zeka temelli yeniliklerini de tanıtacak. Bu kapsamda, ASUS'un yeni ürünleri, Microsoft Copilot ve diğer yapay zeka uygulamalarını destekleyecek.

Yapay zeka uygulamalarının daha verimli çalışması

Güç tüketiminin optimize edilmesi

Beklenen Yeni Ürünler

ASUS'un CES 2024'te tanıtması beklenen yeni ürünler:

Yeni ZenBook Duo ve ZenBook Pro Duo dizüstü bilgisayarlar

Yeni ROG Strix gaming dizüstü bilgisayarlar

Yeni mini PC'ler

Yeni monitörler