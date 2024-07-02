AÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Bitirme Projeleriyle Finale Kaldı - Son Dakika
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Teknoloji

AÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Bitirme Projeleriyle Finale Kaldı

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme projeleri, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda finale kaldı. Projeler, TÜBİTAK ve BİDEB tarafından düzenlenen yarışmada değerlendirildi. AÜ öğrencilerinin hazırladığı 4 lisans bitirme çalışmasının 3'ü finale kaldı. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini TEKNOFEST 2024'te alacak.

02.07.2024 18:15
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Atatürk Üniversitesi (AÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme projeleri, 12'ncisi düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda finale kaldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, projelerini, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca (BİDEB) 12'ncisi düzenlenen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'na gönderdi.

Alanında uzman jüri üyelerince değerlendirilen projelerden, AÜ öğrencilerinin hazırladığı 4 lisans bitirme çalışmasının 3'ü finale kaldı.

Çevrim içi olarak 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Final Yarışması sonrası dereceye giren öğrenciler, ödüllerini TEKNOFEST 2024'te alacak.

Projelerin danışmanlığını yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Dal, öğrencilerinin geçmiş yıllarda aynı projede bölge ve final yarışmalarında aldıkları derecelere bu yıl yenilerini katacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

Finale kalan AÜ öğrencilerinin projeleri şöyle:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde: Ali Mohammadalizadeh'in "Kripto Para Ticareti İçin Kullanıcı Merkezli Akıllı Strateji ve Risk Yönetimi Sistemi"

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde: Yusuf Yardımcı ve Cengiz Güngör tarafından hazırlanan "Boğulma Tehlikesini Tespit Edebilen Yapay Zeka Destekli Akıllı Yüzücü Bilekliği"

Gıda ve Tarım kategorisinde: Fatma Çelik ile Almira Yaren Karadeniz tarafından hazırlanan "Basınç Haritalama Yöntemiyle Koyunlarda Topallığı Tespit Edebilen Yeni Nesil Bir Sistem"

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji AÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Bitirme Projeleriyle Finale Kaldı - Son Dakika

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