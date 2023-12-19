Avrupa Birliği, Elon Musk\'ın sahibi olduğu X\'e soruşturma başlattı

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X ile ilgili kararıyla gündeme geldi. Bu kararla birlikte X'in Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini değerlendirmek üzere resmi bir süreç başlattı. İşte detaylar!

Avrupa Komisyon üyesi, X'e açılan soruşturmayı X'te duyurdu!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu X ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzun zamandır bir anlaşmazlık var. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan haberler de bu anlaşmazlığın artacağını ve işlerin değişeceğini ortaya koyuyor.

Haberlere göre Elon Musk'ın sahibi olduğu X, bu kez Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihmal edip etmediğiyle ilgili bir soruşturma içerisinde olacak. Ayrıca soruşturma sadece tek alanda değil pek çok alanda inceleme altında olacak.

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Avrupa Komisyonu, yaptığı açıklamada X'in hangi alanlarda inceleneceğini belirtti. Bu alanlar ise şu şekilde:

Risk yönetimi,

Reklam şeffaflığı,

İçerik denetimi,

Araştırmacılar için veri erişimi.

Genel olarak bakıldığında soruşturmanın geniş kapsamlı olduğu görülüyor. Resmi süreç ise X'in sunduğu belgeler, içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadeleyi ihlal ettiği gerekçesiyle başladı. Bununla birlikte Avrupa Komisyon Üyesi Thierry Breton, X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda ise X'in işleyişine ve Dijital Hizmetler Yasası'nın olası ihlaline karşı bir soruşturma açtığını belirtti. Ayrıca platformun şeffaf olma ve yasa dışı içeriklerle mücadele etme yükümlülüğünü ihlal ettiğini önce sürdü. Öte yandan soruşturma kapsamında "aldatıcı tasarım" da yer alıyor.

Peki, siz Avrupa Birliği ile X arasındaki bu mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!