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Avusturya, teknolojik cihazlara tamir yardımı yapıyor - Son Dakika
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Avusturya, teknolojik cihazlara tamir yardımı yapıyor

Elektronik atıklar son yılların en tartışmalı konularından biri haline geldi. Avusturya hükümeti, teknolojik cihazların tamir edilmesini teşvik etmek için tamir programları başlattı. Masrafların yarısını karşılayacak olan Avusturya, 200 euroya kadar ödeme yardımı yapacak. Bu sayede teknolojik cihazların onarımı, yenisiyle değiştirmeye kıyasla daha bütçe dostu hale gelecek.

Avusturya, teknolojik cihazlara tamir yardımı yapıyor
01.01.2024 - 16:28,
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Elektronik atıklar son yılların en tartışmalı konularından biri haline geldi. Neredeyse her yıl yeni bir telefon alan kullanıcılar, eski cihazlarını ise e-atık olarak tutmaya devam ediyor. Bu durum ise hem ekonomik hem de çevresel sorunlara yol açıyor. Avusturya bu konuda ilk adımı atarak teknolojik cihazlar için tamir yardımı başlattı.

Avusturya, teknolojik cihazlara tamir yardımı yapıyor

Avusturya hükümeti tarafından bu yıl resmen devreye alınacak yeni kararla birlikte, vatandaşlar tamir programlarına teşvik edilecek. Eski elektrikli alet, tablet, bilgisayar ve telefon gibi cihazların tamir ettirilmesi isteniyor.

Avusturya, teknolojik cihazlara tamir yardımı yapıyor

Masrafların yarısını karşılayacağını söyleyen Avusturya, bu kapsamda 200 euroya kadar ödeme yardımı yapacağını açıkladı. Viyana'da ayrıca giysi, mobilya ve bisiklet onarımı gibi programlar da yürütülerek vatandaşların geri dönüşüme katkıda bulunması hedefleniyor.

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Tamir ödeme yardımı aslında bazı bölgelerde pilot olarak gerçekleştiriliyordu. Tamir programına kayıt olan teknik servisler, yardımların başlatılmasından bu yana işlerinde önemli bir artış gördüğünü ifade ediyor. Viyana'daki tamir dükkanları, teşvikler ile gelirin iki kat arttığını bildirdi.

Avusturya'daki programa göre müşteriler onarımlar için peşin ödeme yapıyor. Ardından faturayla birlikte yapılan başvurularda tamir masrafının yarısı iade ediliyor. Bu sayede teknolojik cihazların onarımı, yenisiyle değiştirmeye kıyasla daha bütçe dostu hale geliyor.

Avusturya, teknolojik cihazlara tamir yardımı yapıyor

Bir süre önce ortaya çıkan bir rapor, Windows 10 desteğinin bitmesiyle birlikte 240 milyon cihazın "kullanılamaz" hale geleceğini gösterdi. Bu da sadece Windows 10'la birlikte oluşacak e-atığın boyutunu gözler önüne seriyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Avusturya, Viyana, Çevre, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Avusturya, teknolojik cihazlara tamir yardımı yapıyor - Son Dakika


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