BAE Devlet Başkanı Yardımcısı İstanbul\'da

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2026 Fuarı'nı ziyaret etti.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Al Nahyan'nın SAHA EXPO 2026 ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yer aldı. Al Nahyan ziyarete ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "SAHA EXPO 2026 Fuarı'nı ziyaretimiz sırasında, savunma sanayii, havacılık ve uzay sektöründe yaşanan en son gelişmeler ve ileri teknolojiler hakkında bilgi edindik. Uzmanlaşmış uluslararası fuarlar, ortaklıkları güçlendirmek, deneyimleri paylaşmak ve savunma ile teknolojik endüstrilerin küresel düzeydeki geleceğini öngörmek için önemli platformlar teşkil etmektedir" ifadelerine yer verdi.