Bağımsız İBB Adayı Taylan Yıldız, NFT Satışı Yaparak Seçim Kampanyasına Fon Oluşturuyor

Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki internetin günden güne yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren NFT'ler son dönemde eski değerinden uzak olsa da halen popülaritesini koruyor. Hemen hemen hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bu tokenler şimdi de siyasette kullanılmaya başlandı. Bağımsız İBB adayı Taylan Yıldız, halihazırda devam eden seçim kampanyasına fon oluşturma amacıyla NFT satışı yapmaya başladı.
Bağımsız İBB adayı NFT satıyor – Peki ne kadar?
Bilindiği üzere 2024 Türkiye yerel seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Bu doğrultuda ülkemizin dört bir yanında seçim kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Bağımsız İBB adayı Taylan Yıldız da "hayalimdeki.istanbul" adlı web sitesi üzerinden NFT satışı yapmaya başladı.
Web sitesine bir göz attığımızda "NFT'den 1 pixel al, Hayalindeki İstanbul'u geri al" ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Bunu biraz daha açacak olursak, toplam 1 milyon 453 bin pikselden oluşan bir resmin her bir pikseli 20 TL'den satılarak seçim kampanyası için fon oluşturuluyor. Şu ana kadar 1,135 pikselin satıldığını da belirtmekte fayda var.
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NFT nedir?
İngilizcesi Non-Fungible Token olan NFT, karşılıksız token anlamına gelir; bu, temel olarak, yalnızca size ait olan, türünün tek örneği bir dijital varlık olduğunu gösteriyor. Hem finans hem de sanat dünyasında popüler hale gelen NFT'ler, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcıdır.
NFT teknolojisi, müzik, oyun, film ve benzeri sanat eserlerinin değiştirilmesini ya da taklit edilmesini zorlaştırması bakımından daha da popüler bir hale geldi. Blok zincirindeki bir para birimini ifade eden token, Ethereum ya da Bitcoin gibi kripto para birimlerinde takas edilebilirken NFT Coin edilemez. Çünkü NFT'ler, kopyalanması mümkün olmayan dijital bir imzaya sahiptir.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki sizce NFT satışı seçim kampanyalarını görmeye devam edecek miyiz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Bağımsız İBB Adayı Taylan Yıldız, NFT Satışı Yaparak Seçim Kampanyasına Fon Oluşturuyor - Son Dakika
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