Büyükşehir Belediyesi, çocukları bilim ve çevreyle buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir Belediyesi, çocukları bilim ve çevreyle buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi, çocukları bilim ve çevreyle buluşturdu
21.05.2026 16:58  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ÇEBİM, mayıs ayında düzenlediği eğitim ve atölyelerle çocuklara bilim, çevre ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi (ÇEBİM), mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği eğitim ve atölye programlarıyla çocukları bilim, çevre ve sürdürülebilirlik temaları etrafında bir araya getirdi. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan etkinliklerde öğrenciler hem eğlenerek öğrendi hem de çevre bilinci kazandı.

Mayıs ayı programı kapsamında; su tasarrufu, su varlıkları, biyolojik çeşitlilik, orman ve toprak ekosistemi, sürdürülebilir yaşam ve döngüsel ekonomi gibi birçok farklı konuda eğitimler gerçekleştirildi. Ayrıca takımyıldızı tasarım, topaç yapımı ve akciğer modeli yapım atölyeleriyle öğrenciler uygulamalı etkinliklere katılarak bilimsel süreçleri deneyimleme fırsatı buldu.

Çocuklar deneyimleyerek öğreniyor

Programlar; Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitim Derneği (SÜRÇED), SİSKAD Derneği ve BASKİ iş birlikleriyle gerçekleştirildi. Eğitimlerde çevre farkındalığı, geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve doğa sevgisi üzerine çeşitli uygulamalı çalışmalar yapıldı. Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler interaktif düzeneklerle bilimsel konuları keşfederken aynı zamanda çevreyi korumanın önemi hakkında bilinç kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukların erken yaşta bilim ve çevre bilinciyle yetişmesine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Büyükşehir Belediyesi, çocukları bilim ve çevreyle buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:41
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
17:41
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:50:08. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi, çocukları bilim ve çevreyle buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.