 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
"Bandırma Füze Kulübü" yeniden kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

"Bandırma Füze Kulübü" yeniden kuruldu

Türkiye'de uzaya ilk füzeyi 1960'lı yıllarda gönderen gençlerden ilham alan Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi öğrencileri, yeniden Füze Okulu kurdu.

"Bandırma Füze Kulübü" yeniden kuruldu
15.12.2023 - 15:00,
Abone Ol

Türkiye'de uzaya ilk füzeyi 1960'lı yıllarda gönderen gençlerden ilham alan Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi öğrencileri, yeniden Füze Okulu kurdu.

Hakkında kitaplar yazılan, "Bandırma Füze Kulübü" adıyla filmi çekilen gençlerin anısını yaşatmak, simgeleştirmek ve konuyla ilgili yeni araştırmalar yapmak amacıyla halen 70 öğretmenin, 880 öğrenciye eğitim öğretim verdiği Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde yeniden "Füze Kulübü" oluşturuldu.

Okulun matematik öğretmeni Murat Pazarcık ile Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Caner Kızılkaya'nın rehberliğinde 68 öğrenciden oluşan "Füze Kulübü" çalışmalarını başlatarak, ilk aşamada okul öğrencilerine bu konuda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Fakültesi tarafından geçen aylarda hazırlanan belgeseli izletti.

Etkinlikte, okulun müdürü Bülent Kandemir, müdür yardımcısı Berat Deniz Mazlum, "Füze Kulübü" rehber öğretmenleri Murat Pazarcık ve Caner Kızılkaya, öğrencilere bilgi verdi.

Kandemir, lisenin Bandırma'nın çok önemli bir markası olduğunu vurgulayarak, "Halen okulumuzdan mezun olan çok önemli yöneticiler, ülke düzeyinde ülkemize hizmet vermektedirler. Bizler de bu markayı yeni bir sinerji yaratarak büyütmek istiyoruz. Bu bağlamda bir dönemler ülkemize damgasını vuran, eski öğrencilerimizden, artık aramızda olmayan avukat Artuğ Sayıner'in başkanlığında kurulan 'Füze Kulübü'nü yeniden gündemimize aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 'Bandırma Füze Kulübü' yeniden kuruldu - Son Dakika


15:35
Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı! Entübe edilen eski bakanın durumu kritik Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı! Entübe edilen eski bakanın durumu kritik
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:51
ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49
Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı

Son Dakika
15:35 Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı! Entübe edilen eski bakanın durumu kritik
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49 Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
14:42 Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in ablası: Kurşun yiyenin, tokat yiyen kadar gündem olmadığı bir ülkede yaşıyorsak, kapansın kulüpler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:47:38. #1.11#
SON DAKİKA: "Bandırma Füze Kulübü" yeniden kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement