"Bandırma Füze Kulübü" yeniden kuruldu

Türkiye'de uzaya ilk füzeyi 1960'lı yıllarda gönderen gençlerden ilham alan Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi öğrencileri, yeniden Füze Okulu kurdu.

Hakkında kitaplar yazılan, "Bandırma Füze Kulübü" adıyla filmi çekilen gençlerin anısını yaşatmak, simgeleştirmek ve konuyla ilgili yeni araştırmalar yapmak amacıyla halen 70 öğretmenin, 880 öğrenciye eğitim öğretim verdiği Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde yeniden "Füze Kulübü" oluşturuldu.

Okulun matematik öğretmeni Murat Pazarcık ile Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Caner Kızılkaya'nın rehberliğinde 68 öğrenciden oluşan "Füze Kulübü" çalışmalarını başlatarak, ilk aşamada okul öğrencilerine bu konuda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Fakültesi tarafından geçen aylarda hazırlanan belgeseli izletti.

Etkinlikte, okulun müdürü Bülent Kandemir, müdür yardımcısı Berat Deniz Mazlum, "Füze Kulübü" rehber öğretmenleri Murat Pazarcık ve Caner Kızılkaya, öğrencilere bilgi verdi.

Kandemir, lisenin Bandırma'nın çok önemli bir markası olduğunu vurgulayarak, "Halen okulumuzdan mezun olan çok önemli yöneticiler, ülke düzeyinde ülkemize hizmet vermektedirler. Bizler de bu markayı yeni bir sinerji yaratarak büyütmek istiyoruz. Bu bağlamda bir dönemler ülkemize damgasını vuran, eski öğrencilerimizden, artık aramızda olmayan avukat Artuğ Sayıner'in başkanlığında kurulan 'Füze Kulübü'nü yeniden gündemimize aldık." diye konuştu.