Başkan Geçit: "Gençlerimizin yenilikçi projeleri bizleri umutlandırıyor" - Son Dakika
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Başkan Geçit: "Gençlerimizin yenilikçi projeleri bizleri umutlandırıyor"

Başkan Geçit: "Gençlerimizin yenilikçi projeleri bizleri umutlandırıyor"
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Tulga Havalimanı’nda düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması kapsamında hazırlanan projeleri yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Tulga Havalimanı'nda düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması kapsamında hazırlanan projeleri yerinde inceledi. Başkan Geçit, yarışmanın Malatya'nın tanıtımına ve kentin teknoloji alanındaki etkinliklerde daha fazla öne çıkmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte yarışmaya dünyanın farklı kentlerinden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan gençlerle bir araya gelerek, geliştirdikleri insansız hava araçları ve teknolojik projeler hakkında bilgi aldı.

"Yarışmadaki projeler ülkemizin geleceği açısından önemli"

Gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini ortaya koyduğu yarışmanın Malatya'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Türkiye'nin savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanında son yıllarda önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çekti.

Başkan Geçit, gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye'nin teknolojik geleceği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptığı konuşmasında, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi savunma sanayisi, insansız hava araçları ve teknolojik alanda da çok büyük bir mesafe kat etti. Türkiye artık bu alanlarda dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline gelmeye başladı. Bu başarılı gidişatı gençlerimizin azmi, çalışkanlığı, üretkenliği ve teknolojiye olan ilgisiyle daha ileri noktalara taşıyacağız. Şehrimizde düzenlenen bu önemli yarışmada sergilenen farklı ve yenilikçi projeler, ülkemizin geleceği açısından büyük bir öneme sahiptir. Gençlerimizin ortaya koyduğu çalışmaları görmek, onların hayallerine ve hedeflerine yakından şahit olmak hepimiz için büyük bir gururdur" sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmasında gençlerin önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Başkan Geçit, gençlerin yalnızca yarışmalara katılan öğrenciler değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin mimarları olduğunu ifade etti.

"Gençlerimizin heyecanı bizleri umutlandırıyor"

Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın Malatya'da gerçekleştirilmesinin kent açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Başkan Geçit, gençlerin birbirinden değerli projelerle yarışmaya katılmasının kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

Başkan Geçit, Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasının Malatya'da düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti paylaşarak, "Gençlerimiz gözlerindeki heyecanı, teknolojiye olan ilgilerini ve üretme azimlerini görmek bizleri hem gururlandırıyor hem de geleceğimiz adına umutlandırıyor. Bu önemli organizasyonun düzenlenmesinde emek sarf eden tüm kamu kurumlarımıza, Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve yarışmaya katılan birbirinden değerli gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin bilim ve teknoloji yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya, onların hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için destek vermeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi, gençlerimizin birbirinden değerli projelerine tanıklık etmek, onların heyecanına ortak olmak ve TEKNOFEST heyecanını hep birlikte yaşamak üzere Tulga Havalimanı'na davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

İlhan Geçit, Yeşilyurt, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Başkan Geçit: 'Gençlerimizin yenilikçi projeleri bizleri umutlandırıyor' - Son Dakika

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