BAŞKENT Üniversitesi Öğrencileri INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Teknoloji

BAŞKENT Üniversitesi Öğrencileri INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü Ziyaret Etti

BAŞKENT Üniversitesi Öğrencileri INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü\'nü Ziyaret Etti

BAŞKENT Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri, tıbbi cihaz teknolojileri geliştiren INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü ziyaret ederek, üretim süreçlerini ve medikal teknoloji çalışmalarını inceleme fırsatı buldular.

31.12.2024 13:43  Güncelleme: 13:45
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BAŞKENT Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve tıbbi cihaz teknolojileri geliştiren INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. Öğrenciler, yetkililer ve uzman mühendisleri eşliğinde tesisin üretim bantlarından laboratuvarlarına kadar birçok bölümü görerek, medikal teknoloji çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret boyunca öğrenciler, INVAMED'in üretim sahasındaki stent ve stent graft imalat süreçlerini birebir gözlemleme imkanı yakaladı. Özellikle damar tıkanıklıkları ve kalp-damar cerrahisi alanında önemli yer tutan bu ürünlerin tasarımından sterilizasyonuna kadar geçen tüm aşamalar, uzman mühendisler tarafından ayrıntılı şekilde aktarıldı. Öğrenciler ayrıca, ortopedi alanındaki implant ve protez malzemelerin üretim süreçlerine dair simülasyon bölümlerinde eğitim alarak, CAD/CAM sistemlerinin ve 3D baskı teknolojilerinin tıbbi cihaz geliştirme sürecine katkısını uygulamalı olarak deneyimledi.

Öğrenciler, yeni ürün prototiplerinin ortaya çıkışı, tasarım ilkeleri, malzeme testleri ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülen geliştirme süreçleri hakkında detaylı bilgiler edindi. Ürünlerin performans ve dayanıklılık testlerinin yapıldığı kalite kontrol laboratuvarlarında, gerçek koşullara benzer test ortamlarında uygulanan valide etme ve sertifikasyon prosedürleri hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

INVAMED ziyaretinde öğrencilerin, laboratuvar çalışmaları ve üretim hattı incelemeleriyle edindikleri deneyimlerin, gelecekteki mesleki başarılarına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, İnceleme, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BAŞKENT Üniversitesi Öğrencileri INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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