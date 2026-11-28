ASELSAN'ın insansız hava araçlarına yönelik geliştirdiği ANTIDOT 2ES Elektronik Destek Podu, 10 bin saati aşan uçuş süresine ulaştı. 2025'te ilk teslimatı gerçekleştirilen sistem, beş ülkede aktif olarak görev yapıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen ANTIDOT 2ES Elektronik Destek Podu, görev uçuşlarında 10 bin saati geride bıraktı. Radar yayınlarını tespit etmek ve yayın yapan sistemlerin konumunu belirlemek amacıyla geliştirilen pod, görev sırasında insansız hava araçlarının çevredeki radar tehditlerini fark etmesine yardımcı oluyor.

Şirketin verdiği bilgiye göre pod, düşük ağırlığı ve güç tüketimi sayesinde Bayraktar TB2 gibi daha küçük insansız hava araçlarına da takılabiliyor ve hava aracının havada kalış süresine etkisi sınırlı kalıyor. Sistem bugüne kadar Türkiye'de Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, AKINCI, ANKA ve AKSUNGUR'a entegre edildi.

İlk teslimatı 2025 yılında yapılan ANTIDOT 2ES, ASELSAN'ın geliştirdiği ANTIDOT 2EA Elektronik Taarruz Podu ile birlikte de görev yapabiliyor.