Bethesda\'nın Starfield Oyunu Yeni Güncellemeyle Performansını Artırıyor

Bethesda tarafından geliştirilen uzay temalı açık dünya oyunu Starfield, kapsamlı bir güncelleme daha aldı. Performans ve grafik kalitesi sorunlarından şikayet eden oyunculara kulak veren yapımcılar, oyunun yeni sürümü için birçok yeni nesil teknolojiden faydalandı.
20 Şubat'ta yapılan açıklamaya göre, oyun aynı anda hem AMD'nin FSR özelliğine, hem de Intel'in XeSS teknolojisine kavuşacak. Özellikle FSR, sahip olunan ekran kartının modeli ve markası farketmeksizin, artırılmış bir grafik performansı sunuyor. Ayrıca DLSS kullanımında yaşanan bazı hataların da, bu güncelleme kapsamında düzeltildiği iddia ediliyor. İşte önemli detaylar…
Starfield, kapsamlı bir güncelleme aldı
Bahsettiğimiz bu yeniliklerden, PC platformu dışında kalan Xbox konsolları kullanan kişiler maalesef yararlanamayacak. Ancak oyunun özellikle PC'de daha çok performans sorunu yaşadığı biliniyordu.
Kullanıcıların oyun kaydı alırken yaşadığı kaydetme sorunları ise, konsollar da dahil olmak üzere tüm platformlarda çözülecek. Böylece oyuncuların saatlerce verdiği emekler boşa gitmeyecek ve daha sağlıklı bir oyun deneyimi yaşanacak.
PlayStation'a gelecek ilk Xbox oyunları ortaya çıktı!
Oyunun yapımcısı Bethesda'nın, önümüzdeki günlerde önemli bir güncelleme daha getireceği konuşuluyor. 2023 Eylül ayında piyasaya sürülen Starfield, büyük beklentileri karşılayamamış ve birçok oyuncu tarafından hayal kırıklığı olarak nitelendirilmişti. Fakat oyunun geçtiği mekanları oldukça seven bazı uzay meraklıları da var.
İlk etapta Xbox'a özel olarak çıkan Starfield'ın, PlayStation platformu için de çıkacağı konuşuluyor. Eğer bu gerçekleşirse, konsol dünyasında taşlar yerinden oynayabilir. Günün sonunda, yaşanacak gelişmelerin oyuncuların yararına olmasını temenni ediyoruz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Starfield gerçekten oynamaya değer mi oyun mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Bethesda'nın Starfield Oyunu Yeni Güncellemeyle Performansını Artırıyor - Son Dakika
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