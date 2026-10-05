Beyin tümörü tedavisi geliştiren NeuroLuma Takımı TEKNOFEST\'te Türkiye üçüncüsü oldu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesindeki NeuroLuma Takımı, TEKNOFEST Güneydoğu'da düzenlenen Onkolojide 3T Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay zeka gibi ileri teknolojilerden yararlanarak kanser tedavisinde yeni yaklaşımların geliştirilmesini teşvik eden yarışmanın finali Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Yarışmada NeuroLuma Takımı, en agresif beyin tümörlerinden biri olan glioblastomaya yönelik nanoparçacık ve fotodinamik terapi temelli yenilikçi tedavi yaklaşımıyla üçüncülük elde etti.