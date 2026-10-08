Bingöl\'de Bilimfest başladı, 38 atölye ve stant öğrencilerle buluştu

Bingöl'de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Fikirden Geleceğe: Mühendislik ve Teknoloji Şenliği-Bilimfest" başladı. Şenlikte öğrenciler, farklı alanlardaki atölye ve stantları gezerek bilimsel çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen Bilimfest'in açılış programına Vali Vekili İbrahim Gökmen, Vali Yardımcısı Fahri Onay, Rektör Erdal Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve il protokolü katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri şenlik alanındaki atölye ve stantları gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Üç gün devam edecek şenlik kapsamında 32 proje atölyesinin yanı sıra AFAD, Türk Kızılay, Yeşilay, İl Emniyet Müdürlüğü ve farklı kurumların yer aldığı 6 stant olmak üzere toplam 38 atölye ve stant ziyaretçilerle buluşuyor. Okullardan gelen öğrenciler de kendileri için hazırlanan program kapsamında stantları gezerek gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, robotik kodlama, yapay zeka, mühendislik tasarımı, fen bilimleri, astronomi ve uzay bilimleri, sürdürülebilir enerji, sağlık ve dijital teknolojiler gibi farklı alanlardaki çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. AFAD standında ise öğrenciler deprem çantası ve afetlere hazırlık konusunda hazırlanan çalışmaları inceledi.

Şenliğin açılışında konuşan Vali Vekili İbrahim Gökmen, Bilimfest'in çocukları ve gençleri bilimsel düşünceyle buluşturduğunu belirterek, "Bugün burada bilginin meraka, merakın keşfe, keşfin ise yenilikçi fikirlere ve üretime dönüştüğü anlamlı bir buluşmaya şahitlik ediyoruz. Fikirden Geleceğe Mühendislik ve Teknoloji Şenliği yalnızca bir bilim etkinliği değil, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin düşünme biçimiyle buluşturan, onları araştırmaya, sorgulamaya, üretmeye ve çözüm geliştirmeye teşvik eden önemli bir eğitim ortamıdır" dedi.

Bilimfest kapsamında geliştirdikleri robotik ve yapay zeka projesini sergileyen Karşıyaka Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mehmet Civan Korkmaz ise daha önce elde ettikleri başarıdan söz ederek, "Sistem bünyesinde geliştirdiğimiz robotik ve AI projesiyle geçen sene TÜBİTAK 2204 A Teknolojik Tasarım alanında Türkiye ikinciliği aldık" diye konuştu.

Geliştirdikleri robotun hastaların refakatçiye ihtiyaç duymadan yemek yiyebilmesine yardımcı olduğunu belirten Korkmaz, "Robotumuz hastaların tam otonom şekilde refakatçiye ihtiyaç duymadan yemek yemelerini sağlayabilen bir beslenme robotu. Bu şekilde hastalar refakatçiye ihtiyaç duymadan yemeğini yiyebiliyor" ifadelerini kullandı.