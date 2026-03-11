Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

Akıllı telefon üreticileri, piyasaya sundukları cihazlar için belirli bir süre boyunca yazılım ve güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Bu süre dolduğunda ise cihazlar resmi destek listesinden çıkarılıyor. Samsung da Türkiye'de yaygın şekilde kullanılan bazı Galaxy modelleri için güncelleme desteğini resmen sonlandırdı.
Piyasaya çıktıkları dönemde uygun fiyatları ve performanslarıyla dikkat çeken bu modeller fiziksel olarak kullanılmaya devam edebilecek. Ancak yazılım ve güvenlik güncellemelerinin sona ermesi, söz konusu cihazların zamanla güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olabilir.
Samsung'un güncelleme desteğini bitirdiği modeller arasında Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G ve Galaxy M32 5G bulunuyor.
Uzmanlar, güncelleme desteği biten cihazların kullanılmaya devam edilebileceğini ancak güvenlik ve performans açısından uzun vadede riskler barındırabileceğini belirtiyor.
