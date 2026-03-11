Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor - Son Dakika
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor
11.03.2026 14:25
Samsung, aralarında Galaxy A03s, A52s, F42 5G ve M32 5G'nin bulunduğu bazı popüler modeller için yazılım ve güvenlik güncellemesi desteğini sonlandırdı. Cihazlar kullanılmaya devam edilebilecek ancak güvenlik açıklarına karşı daha riskli hale gelebilecek.

Akıllı telefon üreticileri, piyasaya sundukları cihazlar için belirli bir süre boyunca yazılım ve güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Bu süre dolduğunda ise cihazlar resmi destek listesinden çıkarılıyor. Samsung da Türkiye'de yaygın şekilde kullanılan bazı Galaxy modelleri için güncelleme desteğini resmen sonlandırdı.

YOLUN SONU GELDİ

Piyasaya çıktıkları dönemde uygun fiyatları ve performanslarıyla dikkat çeken bu modeller fiziksel olarak kullanılmaya devam edebilecek. Ancak yazılım ve güvenlik güncellemelerinin sona ermesi, söz konusu cihazların zamanla güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olabilir.

DEV MARKA 4 MODELİN FİŞİNİ ÇEKTİ

Samsung'un güncelleme desteğini bitirdiği modeller arasında Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G ve Galaxy M32 5G bulunuyor.

UZUN VADEDE KULLANIMI RİSKLİ

Uzmanlar, güncelleme desteği biten cihazların kullanılmaya devam edilebileceğini ancak güvenlik ve performans açısından uzun vadede riskler barındırabileceğini belirtiyor.

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

