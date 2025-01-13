Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor - Son Dakika
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Teknoloji

Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

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2017 yılında Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınan Nokia'nın akıllı telefon serüveni resmen son buldu. HMD Global artık Nokia akıllı telefonlarını üretmeyeceğini duyururken, bu durum tek üreticisi olan markanın telefon pazarındaki sonu anlamına geliyor.

13.01.2025 10:22
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Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınarak yeniden hayat bulan bir dönemin efsane markası Nokia için yolun sonu geldi.

SON MODELLERİNİ ÖZEL BİR WEB SAYFASINA TAŞIDILAR

HMD Global, Nokia akıllı telefonlarını artık üretmeyeceğini duyurdu. Bu durum tek üreticisi olan markanın telefon pazarındaki sonu anlamına geliyor. Nokia'nın son modelleri, HMD'nin kendi markasıyla ürettiği telefonlardan tamamen ayrılarak özel bir web sayfasına taşındı.

GERİ DÖNÜŞ ÇABALARI YETMEDİ

2017'de, büyük bir geri dönüş yaparak Nokia 6'yı tanıtan marka, teknoloji dünyasında yeniden kendine yer edinmişti. Ancak, 2024'ün başında HMD, Nokia Mobile Twitter hesabının adını değiştirdi ve görsel kimliğini yenileyerek akıllı telefon işine veda edeceğinin sinyallerini verdi. Son olarak, sınırlı sayıda üretilen Nokia XR21 Limited Edition ile bu serüven noktalandı.

Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

TUŞLU TELEFONLARDA HALA İDDİALI

Fakat Nokia markası, tamamen kaybolmuş değil. Tuşlu telefonlar segmentindeyse hala hayat bulacak olan marka, akıllı telefon pazarından ise çekilmiş durumda. Artık akıllı telefon üretimi, HMD Global'in kendi markası altında devam edecek.

YANLIŞ KARARLAR BU SÜRECİ BAŞLATTI

Nokia, geçmişte Microsoft'un çatısı altındayken akıllı telefon dünyasında kısa sürede yarışta çok geride kalmıştı. 2017'de Finlandiyalı HMD Global tarafından satın alınarak yeniden hayat bulan marka, bugüne kadar çoğunlukla giriş seviyesi telefonlar üretmişti.

Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Akıllı Telefon, HMD Global, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Nokia, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kenan Dayan:
    aşar bu işler onları 5110 Yapsınlar ")) 16 5 Yanıtla
  • aragorn:
    YAZIK OLDU 16 3 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    zamanında 1 numaraydı, yeniliğe teknolojiye uyum sağlayamadı 17 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Nokia yı satın alarak Türkiye kendi akıllı telefonunuda üretebilir koç zorlu sabancı nurol eczacıbaşı tosyalı limak baykar torun ciner yıldız holding den biri Nokia hatta ericcsson u almalı üretime başlamalı 5 6 Yanıtla
    Sabri İnce:
    Koç ,Sabancı bu ülkede montaj harici ne üretmiş . 0 0
  • Trabzon:
    İLK GÖZ AĞRIMIZ NOKIA İDİ...YILLARCA 1. SIRADA İDİ SATIŞLARI....AMA HERŞEYİN BİR SONU OLDUĞU GİBİ O DA SON BULDU... 9 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    biri yedi battı 7 1 Yanıtla
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