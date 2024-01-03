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Bitcoin'de Beklenen Düzeltme Gerçekleşti mi? - Son Dakika
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Bitcoin'de Beklenen Düzeltme Gerçekleşti mi?

Bitcoin, 15.500$ seviyelerinden 45.800$ seviyelerine hızlı bir yükseliş gerçekleştirdikten sonra %10'lük düşüşle 40.750$ seviyelerine geriledi. Kripto paraları takip edenler, Bitcoin'in EFT onayı almasıyla Boğa sezonunun başlayacağını ve ATH'sını kıracağını bekliyor. Ancak bazı uzmanlar düşüş beklentisi içerisinde. Bitcoin'in gidişatı hakkında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Bitcoin\'de Beklenen Düzeltme Gerçekleşti mi?
03.01.2024 - 18:38,
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15.500$ seviyelerinden 45.800$ seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş gerçekleştiren Bitcoin bugün itibariyle yaklaşık %10'lük düşüşle 40.750$ seviyelerini gördü. Peki Bitcoin'de Boğa sezonu öncesinde beklenen düzeltme gerçekleşti mi ve düşüş devam edecek mi?

Bitcoin'de beklenen düzeltme gerçekleşecek mi?

Kripto paraları sıkı takip edenler 10 Ocak'ta Bitcoin EFT onayının gelmesini bekliyor. Birçok kişi Bitcoin'in EFT onayı almasıyla birlikte Boğa sezonun başlayacağını ve Bitcoin'in ATH'sını (All Time High) yani tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesini bekliyor. Tabi burada 2024 yılında halving (yarılanma) olayının gerçekleşecek olması da beklentileri artıyor.

Bitcoin'de Beklenen Düzeltme Gerçekleşti mi?

Bir kısım uzman 10 Ocak'ta açıklanacak olan EFT onayıyla, Bitcoin'in yükseleceğini iddia etse de bazı uzmanlar ise bir klasik olan "Söylentiyi Al, Haberi Sat" deyimini hatırlatıyor. Yani 10 Ocak tarihinde EFT onayı gelse bile, onaydan sonra ciddi bir düşüş gelmesini bekleyen büyük bir kesim de var.

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Bununla birlikte uzun zamandır yükselen Bitcoin'in bir düzeltme yapması da bekleniyordu. Bugün Bitcoin yaklaşık %10'lük bir düşüş yaparak 40.750$ seviyelerine indi. Buradan tepki alışıyla tekrar 42.800 seviyelerine yükseldi. Ancak cılız gerçekleşen alımlar sonrasında aşağıya doğru bir seyir gözüküyor.

Burada paylaştığımız bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sadece yaşanan olayın kısa bir özetidir. Kripto paralar dünyanın en riskli yatırım aracıdır ve oldukça oynaktır. Tecrübesi olmayan kişilerin bu alana yönelmesini asla önermiyoruz.

Bitcoin'in gidişatı hakkında sizlerin görüşleri neler? Sizce 2024 yılında Bitcoin ATH'sını kıracak mı?

Kaynak: Shiftdelete
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