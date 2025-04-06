Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı - Son Dakika
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Teknoloji

Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı

Bluesky\'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı

Popüler mikro blog sitesi X'in (Twitter) ifade özgürlüğü konusundaki endişe yaratan kararları sonrası milyonlar platformun eski kurucularından Jack Dorsey'in 2019'da başlattığı Bluesky platformuna geçmeye başladı. Daha şimdiden kullanıcı sayısı 35 milyonu aşan Bluesky'a geçen isimler arasında en dikkat çekeni ise bugün X hesabını kapatan ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu.

06.04.2025 15:05
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Son dönemde ifade özgürlüğü, sosyal medya platformlarının belki de en temel vaatlerinden biri ancak bu vaat, X kullanıcıları için ciddi bir sorgulama konusu haline geldi.

MİLYONLAR X'TEN KOPUYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolara destek veren birçok kişinin hesaplarının kapatılması "sansür" endişesini tetiklerken dünyada da benzer kararlar sonrasında milyonlarca kullanıcı Twitter'ın kurucularından olan Jack Dorsey'nin 2019'da inşa ettiği Bluesky platformuna akın etmeye başladı.

KULLANICI SAYISI 35 MİLYONU AŞTI

Bluesky, ilk olarak 2019'da Jack Dorsey'nin başlattığı bir araştırma projesiydi ve zamanla bağımsız bir platforma dönüştü. 2024'e kadar dalgalı bir popülariteye sahip olan platformun özellikle son olaylar sonrasında yeniden gündeme gelmesiyle birlikte kullanıcı sayısı da hızla arttı. Eylül 2023'te sadece 9 milyon olan kullanıcı sayısı, kısa sürede 15 milyona ve 5 Nisan 2025 itibarıyla 35 milyona ulaştı.

Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı

ABD ve İngiltere'den gelen yoğun ilgi de platformun büyümesinde büyük rol oynarken Bluesky'ın dönüşü, hem küresel hem de yerel çapta bir "dijital göçün" habercisi oldu.

BLUESKY'I ÖZEL YAPAN NE?

Tıpkı X gibi gönderi paylaşmaya ve etkileşime imkan tanıyan Bluesky'ın önemli bir farkı da bulunuyor. Burada algoritmalar kullanıcının kontrolünde. İsterseniz sadece takip ettiğiniz kişileri, isterseniz sadece kedilerle ilgili içerikleri görebileceğiniz akışlar oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca "anti-toksisite" adı verilen sistemle, istenmeyen etkileşimlerin önüne geçilebiliyor; bir gönderiyi alıntılayan kişilerden bile ayrıştırmak mümkün.

Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı

CEM YILMAZ 16 MİLYON TAKİPÇİLİ X HESABINI KAPATTI

Bluesky platformunu Türkiye adına bir alternatif olarak konumlandıran kişilerin başında ise ünlü komedyen Cem Yılmaz geldi. 19 Mart'ta başlayan sürece dair açıklama yapmadığı için tepkilerin odağında yer alan Cem Yılmaz bugün 16 milyon 300 bin takipçili X hesabını kapatarak resmen Bluesky'a geçti.

Sosyal Medya, Jack Dorsey, Cem Yılmaz, Teknoloji, Twitter, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı - Son Dakika

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