Bluesky\'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı

Son dönemde ifade özgürlüğü, sosyal medya platformlarının belki de en temel vaatlerinden biri ancak bu vaat, X kullanıcıları için ciddi bir sorgulama konusu haline geldi.

MİLYONLAR X'TEN KOPUYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolara destek veren birçok kişinin hesaplarının kapatılması "sansür" endişesini tetiklerken dünyada da benzer kararlar sonrasında milyonlarca kullanıcı Twitter'ın kurucularından olan Jack Dorsey'nin 2019'da inşa ettiği Bluesky platformuna akın etmeye başladı.

KULLANICI SAYISI 35 MİLYONU AŞTI

Bluesky, ilk olarak 2019'da Jack Dorsey'nin başlattığı bir araştırma projesiydi ve zamanla bağımsız bir platforma dönüştü. 2024'e kadar dalgalı bir popülariteye sahip olan platformun özellikle son olaylar sonrasında yeniden gündeme gelmesiyle birlikte kullanıcı sayısı da hızla arttı. Eylül 2023'te sadece 9 milyon olan kullanıcı sayısı, kısa sürede 15 milyona ve 5 Nisan 2025 itibarıyla 35 milyona ulaştı.

ABD ve İngiltere'den gelen yoğun ilgi de platformun büyümesinde büyük rol oynarken Bluesky'ın dönüşü, hem küresel hem de yerel çapta bir "dijital göçün" habercisi oldu.

BLUESKY'I ÖZEL YAPAN NE?

Tıpkı X gibi gönderi paylaşmaya ve etkileşime imkan tanıyan Bluesky'ın önemli bir farkı da bulunuyor. Burada algoritmalar kullanıcının kontrolünde. İsterseniz sadece takip ettiğiniz kişileri, isterseniz sadece kedilerle ilgili içerikleri görebileceğiniz akışlar oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca "anti-toksisite" adı verilen sistemle, istenmeyen etkileşimlerin önüne geçilebiliyor; bir gönderiyi alıntılayan kişilerden bile ayrıştırmak mümkün.

CEM YILMAZ 16 MİLYON TAKİPÇİLİ X HESABINI KAPATTI

Bluesky platformunu Türkiye adına bir alternatif olarak konumlandıran kişilerin başında ise ünlü komedyen Cem Yılmaz geldi. 19 Mart'ta başlayan sürece dair açıklama yapmadığı için tepkilerin odağında yer alan Cem Yılmaz bugün 16 milyon 300 bin takipçili X hesabını kapatarak resmen Bluesky'a geçti.