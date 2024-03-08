Borusan Otomotiv Grubu, ikinci el otomobil pazarına Borusan Next ile giriş yapıyor

Borusan Otomotiv Grubu, ikinci el otomobil pazarı için yeni şirketi Borusan Next ile harekete geçti. Yenilik, sürdürülebilirlik ve teknolojinin ön planda olduğu bu hareketle Borusan, premium otomobil perakendeciliğindeki uzmanlığını ikinci el otomobil sektörüne taşıyor. İşte detaylar…
İkinci el otomobil için yeni şirket: Borusan Next!
Hizmet kalitesi ve yüksek müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarıyla dikkat çeken Borusan Otomotiv Grubu, Borusan Next markası altında her marka ve modelden kullanılmış otomobiller için bireysel ve kurumsal müşterilere kapsamlı hizmetler sunuyor.
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik'in vurguladığı gibi, ikinci el otomobil alışverişinde güven meselesini merkeze alarak, Borusan Next ile sektördeki bir boşluğu doldurmayı hedefliyorlar. Tiftik, her 0 km otomobil satışına karşılık sekiz ikinci el işlem yapıldığını belirterek, ikinci el otomotiv pazarının büyüklüğü ve potansiyeline dikkat çekiyor.
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Tüketicilerin karşısında kurumsal bir yapı bulma isteğine yanıt veren bu girişim, tam entegre hizmet ağıyla öne çıkıyor. Satış, servis, takas, finansman ve sigorta çözümleri gibi ikinci el otomobil alım satımını ilgilendiren bir dizi hizmeti bir araya getiriyor.
Borusan Next, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover gibi premium markaların yanı sıra diğer yerli ve yabancı markalara ait kullanılmış otomobillerin alım satımını yaparken, müşterilere çevrimiçi ve fiziksel platformlar üzerinden ulaşım imkanı sunuyor. Yeni web sitesi ve İstanbul Samandıra'daki modern hizmet noktası ile başlayan yolculuğuna, İstanbul Kağıthane ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki yatırımlarla devam edecek.
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bugün pazara baktığımızda her 0 km otomobil satışına karşılık ikinci el pazarında yaklaşık 8 işlem yapılıyor. Bu oran ikinci el otomotiv pazarı hacminin büyüklüğünü ve potansiyelini çok net gösteriyor. Borusan Otomotiv Grubu olarak 40 yıldır müşterilerimize hem yeni hem kullanılmış otomobil pazarında sunduğumuz premium hizmet kalitesini ve güvenini, şimdi yeni bir marka adı altında buluşturuyor olmanın heyecanı içindeyiz.
Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında faaliyet gösteren İkinci El platformumuzda yer alan tüm araçlarımızın sorgulama sayfalarının, Borusan Next'in www.borusan.com resmi internet adresiyle entegrasyonu gerçekleşti.
Borusan Otomotiv İkinci El platformunda yer alan tüm otomobiller artık yeni web sitesinden de görüntüleniyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl aramıza katılan Borusan Araç İhale şirketimiz de Borusan Next çatısı altında kurumsal müşterilere yönelik ihalelere devam edecek.
Çalışmalarımız tamamlandığında müşterilerimiz, tam entegre bir yapı üzerinden ekspertiz, alım satım, takas, ihale ve değerleme gibi ikinci el otomobil pazarını ilgilendiren hizmetlerin tümüne tek bir noktadan ulaşacak. Müşterilerimiz tüm araç stoğumuza online kanallar üzerinden erişebilirken, Borusan Next'in ilk etapta Samandıra'daki modern ve konforlu hizmet noktasında otomobilleri inceleyebilecek. Borusan Next büyükşehirlerdeki genişlemesine önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan İstanbul Kağıthane'deki hizmet noktasıyla devam edecek."
Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar konuyla ilgili şunları söyledi:
"Borusan Otomotiv Grubu'nun yeni markası Borusan Next olarak Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açıyoruz. Borusan Next, ikinci el otomobil almak, satmak ya da takasla değiştirmek isteyen tüketicilere sunduğu alışılmışın dışındaki müşteri deneyimi ile hizmet veriyor. Borusan Otomotiv'in premium segmentteki tecrübesinden beslenen bu yapı kendine özel, müşterinin merkezde olduğu hizmet noktalarıyla ikinci el otomobil pazarına topyekün bir yenilik getiriyor.
Her yıl yüksek hacimli araç satışlarına sahne olan ikinci el pazarında yeni yönetim modelimizle hizmet performansımızı en üst seviyeye çıkarıyoruz. Kapılarını ilk olarak İstanbul Samandıra'da açan Borusan Next, Ankara ve diğer büyükşehirlerdeki yatırımlarla da hizmet alanını genişletecek."
Son Dakika › Teknoloji › Borusan Otomotiv Grubu, ikinci el otomobil pazarına Borusan Next ile giriş yapıyor - Son Dakika
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