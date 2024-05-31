BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 36 proje tanıtıldı

Teknoloji

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 36 proje tanıtıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakih Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, dezavantajlı grupları hedef alan, çevreci, engelli dostu, kent kültürünü görünür kılan, gençlere yaşam alanları açan, yaşlılar, bebekler ya da sınavlara hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyen, sosyal sorunları tanımlayan ve çözüm üreten projeler sergilendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gül Karahan Çoban ile Doç. Dr. Gizem Çelik Özkan ve Dr. Öğretim Üyesi Hacer Taşkıran Tepe yürütücülüğünde öğrenciler tarafından hazırlananı projeleri inceleyen ve bilgi alan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, projelerin e-kitapçık haline getirilerek erişime açılabileceğini ifade etti.