BTK Akademi'ye 10 Yeni Ücretsiz Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

BTK Akademi'ye 10 Yeni Ücretsiz Eğitim

BTK Akademi\'ye 10 Yeni Ücretsiz Eğitim
18.09.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTK Akademi, 10 yeni sertifikalı eğitimi ücretsiz sunarak kullanıcı sayısını 2,75 milyona yükseltti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan eğitim portalı BTK Akademi'nin eğitim içeriklerini genişletmeye devam ettiğini belirterek, " Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim daha sundu" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, BTK Akadem'nin, herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim daha sundu. Yazılımdan siber güvenliğe, dijital içerik üretiminden yapay zekaya kadar pek çok güncel başlığı kapsayan yeni eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlandı. Vatandaşlarımız artık Yapay Zeka Hukuku, Yapay Zeka ile Görsel Sentez, Araştırmada Üretken Yapay Zeka Kullanımı, RNN Yinelemeli Sinir Ağları, Çocuklar için PictoBlox ile Yapay Zeka Uygulamaları, Unity Oyun Geliştirme Motoru, Python ile Topluluk Öğrenmesi Pratikleri, Zararlı Yazılım Analizi, Articulate Storyline 360 ile Etkileşimli İçerik Oluşturma ve Adli Bilişime Giriş eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bu programlarla yapay zekadan oyun geliştirmeye, siber güvenlikten adli bilişime kadar farklı alanlarda bilgi ve becerilerini artırabilecekler. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar sertifika sahibi olarak bu kazanımlarını belgeleme imkanına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

'KAYITLI KULLANICI SAYISI 2 MİLYON 750 BİNE ULAŞTI'

BTK Akademi eğitim portalına kayıtlı kullanıcı sayısının bugün itibarıyla toplamda 2 milyon 750 bine ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, portalın haftalık görüntülenme sayısının ise 465 bin 219 olduğunu söyledi. Kullanıcı istatistiklerinin artarak devam ettiğini ve BTK Akademi'ye her hafta yaklaşık 6 bin 500 yeni kullanıcının katıldığını kaydederek, "BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalı'nda Kişisel Gelişim, Sistem, Yazılım, Kariyer Yolu, Regülasyon, Güvenli İnternet, Tasarım, K12, Yapay Zeka ve İşletme Dünyası olmak üzere 10 ana kategori altında 283 konu başlığında, toplam 146 bin dakika çevrim içi eğitim bulunuyordu. Yeni eklenen eğitimlerle birlikte BTK Akademi 12 ana kategoride 324 konu başlığıyla toplam 165 bin 187 dakika eğitim sunuyor" dedi.

BTK Akademi eğitim portalına her noktadan erişim sağlanması ve eğitimlere kesintisiz devam edilebilmesi amacıyla BTK Akademi mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Kullanıcılar tek dokunuş ile mekan kısıtlaması olmaksızın BTK Akademi tarafından sunulan bütün eğitimlere ulaşabiliyor. Mobil uygulamamızı bugüne kadar 100 bin kullanıcı indirdi" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yapay Zeka, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BTK Akademi'ye 10 Yeni Ücretsiz Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:42
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:40:56. #7.11#
SON DAKİKA: BTK Akademi'ye 10 Yeni Ücretsiz Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.