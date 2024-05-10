BTÜ, kalite anlamında tam akredite olmuş üniversite olma yolunda ilerliyor - Son Dakika
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Teknoloji

BTÜ, kalite anlamında tam akredite olmuş üniversite olma yolunda ilerliyor

BTÜ, kalite anlamında tam akredite olmuş üniversite olma yolunda ilerliyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin kalite anlamında tam akredite olmuş üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Çağlar, üniversitenin teknolojiye önem veren saygın bir uluslararası üniversite olma hedefi olduğunu ve veriye dayalı yönetim modelini benimsediklerini söyledi. Ayrıca öğrencilere özgün bir kariyer modeli sunduklarını ve yapay zeka dersinin tüm öğrenciler için zorunlu olduğunu ifade etti.

10.05.2024 15:10
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Kalite anlamında tam akredite olmuş üniversite olma yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Çağlar, üniversitedeki yenilikleri, başarıları ve geleceğe ilişkin hedefleri anlattı.

Çağlar, sektörle güçlenen ve sektöre güç katan bir üniversite olma hedeflerinin olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bursa Teknik Üniversitesi teknolojiye önem veren saygın bir uluslararası üniversite olma yolunda devam ediyor. 11 binin üzerinde öğrencimiz var. Öğrencilerimizden 1600'ü 93 ülkeden gelen uluslararası öğrenciler. 2023-2024 dönemini 'iyileştirme yılı', 2024-2025 dönemini 'geliştirme yılı', 2025-2026 yılını 'markalaşma yılı' olarak ilan ettik. Kalite anlamında tam akredite olmuş üniversite olma yolunda hızla ilerliyoruz. Geçen hafta Arama Konferansı gerçekleştirdik. Bu konferans bizim için çok önemliydi."

Veriye dayalı yönetim modelini benimsediklerini anlatan Çağlar, tüm verileri dijital ortama taşıdıklarını bildirdi.

Çağlar, özgün bir kariyer modeli geliştirdiklerini kaydederek, "Öğrencimiz üniversitemize başladığı andan mezun olana kadar yakından takip ediyoruz. Birinci ve ikinci sınıflarda öğrencilerimize mentor atıyoruz. Üçüncü sınıfta ise mentoru sektörden atıyoruz. Dördüncü sınıfta da öğrencimizi kendi sektörüne gönderiyoruz. Kendi alanında tam zamanlı olarak bir dönem boyunca sektör tecrübesi kazanıyor. Bu modeli çok önemsiyoruz ve katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca yapay zekaya çok önem verdiklerine dikkati çeken Çağlar, üniversitedeki tüm öğrencilerin zorunlu olarak yapay zeka dersi aldığını anlattı.

Rektör Çağlar'ın üniversitenin gelecek hedeflerine ilişkin sunum yaptığı toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji BTÜ, kalite anlamında tam akredite olmuş üniversite olma yolunda ilerliyor - Son Dakika

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