Buldanlı öğrenci Aziz Yılmaz, astronotların kas kaybını yüzde 30 azaltan elbise yaptı - Son Dakika
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Buldanlı öğrenci Aziz Yılmaz, astronotların kas kaybını yüzde 30 azaltan elbise yaptı

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Buldanlı öğrenci Aziz Yılmaz, astronotların kas kaybını yüzde 30 azaltan elbise yaptı
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Kabataş Erkek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Buldanlı Aziz Yılmaz, Fatih BİLSEM'de arkadaşlarıyla astronotların uzayda uğradığı kas kayıplarını yüzde 30 azaltan giyilebilir elbise tasarladı. Elbise içine uyarlanabilen cihaz geliştiren Aziz Yılmaz, ailesinin ve Buldan'ın gururu oldu.

DENİZLİ (İHA) – Eğitimini İstanbul'da sürdüren Buldanlı 10. sınıf öğrencisi Aziz Yılmaz, astronotlar için tasarladığı özel elbiseyle ilçenin gururu oldu.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi 10. sınıfta öğrenim gören Buldanlı Aziz Yılmaz, yaptığı projeyle Buldan'ın gurur kaynağı oldu.

Buldan Sanayi Sitesinde plastik doğrama işi yapan Salih Yılmaz'ın oğlu olan Aziz Yılmaz, sınavla kazandığı İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde başarılı bir projeye imza attı. Aziz Yılmaz, Fatih BİLSEM'de yaptığı çalışmalarda astronotların uzayda uğradığı kas kayıplarını yüzde otuz azaltan giyilebilir bir elbise tasarladı. Arkadaşlarıyla yaptıkları bu projede elbise içine uyarlanabilen bir cihazla adından başarıyla söz ettiren Aziz Yılmaz, ailesinin ve Buldan'ın gururu oldu.

Kaynak: İHA
Aziz YılmazTeknolojiEğitimSon Dakika

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