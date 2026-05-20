Bünyan Fen Lisesi\'nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı\'na yoğun ilgi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Bünyan Fen Lisesi tarafından düzenlenen 12. TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programa Bünyan Belediye Başkan Vekili Ramazan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, MHP KAÇEP İlçe Başkanı Nagehan Altun ile protokol üyeleri katıldı. Öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeleri tek tek inceleyen protokol üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fuarda teknoloji, çevre, tarım ve sosyal alanlarda hazırlanan projeler ziyaretçilerden tam not aldı.

Bilimsel çalışmaların yanı sıra Bünyan'ın kültürel değerlerinden olan Bünyan halısının da sergilendiği fuar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Geleneksel el sanatlarının genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Programda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve okul idaresine teşekkür edilirken, gençlerin bilimsel alandaki başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu. - KAYSERİ