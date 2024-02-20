Casper VIA X40: Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Casper, özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek VIA X40 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki akıllı telefon neler vadediyor? İşte Casper VIA X40 özellikleri ve çok daha fazlası!
Casper VIA X40 özellikleri
Casper VIA X40 modelinde 6.67 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panel karşımıza çıkıyor. Dahası, akıllı telefonda delikli bir ekran tasarımı bizleri karşılıyor. Bunlarla sınırlı değil, cihazda yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği gibi güvenliği artıran işlevler de bulunuyor.
Önde 24 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arka cephede 50 Megapiksel ana kameranın yanı sıra 5 Megapiksel + 2 Megapiksel yardımcı sensörlere yer veriliyor. Burada kullanıcılara 14 farklı kamera modunun sunulduğunu da belirtelim.
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Akıllı telefonda 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM'in yanı sıra 256 GB dahili depolama mevcut. Bununla birlikte kullanıcılar dilerse 1 TB'a kadar depolamada artırıma gidebiliyorlar.
Cihazda MediaTek'in Helio G99 işlemcisi mevcut. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Casper VIA X40 modeli 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor. Bunun dışında NFC gibi kullanıcı deneyimini iyileştiren özellikler de cihazda yer alıyor.
– X40 Gece Siyahı – X40 Gece MavisiEkran Teknolojisi– AMOLEDEkran Boyutu– 6.67" FHD+Arka Kamera– 50MP + 5MP + 2MPÖn Kamera– 24MPDahili Hafıza– 256GBEkran Çözünürlüğü– 2460X1080Ekran Gövde Oranı– 90%Ekran Parlaklığı– 500NITRAM– 8GB RAM + 8GB Sanal RAMBatarya– 5000 mAhArttırılabilir Hafıza– 1TBİşlemci– Mediatek G99İşlemci Çekirdeği– 8 Çekirdekİşlemci Frekansı– 2.2GHz + 2.0GHzNFC– VarHat Sayısı– 2Aksesuar– Darbeye Dayanıklı Ekran Filmi, Güç Adaptörü, Type-C Veri Kablosu, Silikon Kılıf, Sim Kart İğnesi Casper VIA X40 fiyatı Casper VIA X40, Gece Mavisi, Gece Beyazı ve VIA Beyazı olmak üzere üç renk seçeneğiyle satılıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketiyse 12.999 TL olarak belirlendi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Casper VIA X40: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak. Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu. Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi. YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Tasarım– X40 VIA Beyazı
– X40 Gece Siyahı
– X40 Gece MavisiEkran Teknolojisi– AMOLEDEkran Boyutu– 6.67" FHD+Arka Kamera– 50MP + 5MP + 2MPÖn Kamera– 24MPDahili Hafıza– 256GBEkran Çözünürlüğü– 2460X1080Ekran Gövde Oranı– 90%Ekran Parlaklığı– 500NITRAM– 8GB RAM + 8GB Sanal RAMBatarya– 5000 mAhArttırılabilir Hafıza– 1TBİşlemci– Mediatek G99İşlemci Çekirdeği– 8 Çekirdekİşlemci Frekansı– 2.2GHz + 2.0GHzNFC– VarHat Sayısı– 2Aksesuar– Darbeye Dayanıklı Ekran Filmi, Güç Adaptörü, Type-C Veri Kablosu, Silikon Kılıf, Sim Kart İğnesi
Casper VIA X40 fiyatı
Casper VIA X40, Gece Mavisi, Gece Beyazı ve VIA Beyazı olmak üzere üç renk seçeneğiyle satılıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketiyse 12.999 TL olarak belirlendi.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Casper VIA X40: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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