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Teknoloji

Casper VIA X40: Özellikleri ve Fiyatı

Casper VIA X40: Özellikleri ve Fiyatı

Casper, akıllı telefon pazarında yeni modeli VIA X40'ı kullanıcıların beğenisine sundu. 6.67 inç FHD+ AMOLED ekran, 50 MP ana kamera, 8 GB RAM, 256 GB depolama ve 5.000 mAh pil gibi özelliklere sahip olan telefon, 12.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

20.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:11
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Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Casper, özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek VIA X40 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki akıllı telefon neler vadediyor? İşte Casper VIA X40 özellikleri ve çok daha fazlası!

Casper VIA X40 özellikleri

Casper VIA X40 modelinde 6.67 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panel karşımıza çıkıyor. Dahası, akıllı telefonda delikli bir ekran tasarımı bizleri karşılıyor. Bunlarla sınırlı değil, cihazda yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği gibi güvenliği artıran işlevler de bulunuyor.

Casper VIA X40: Özellikleri ve Fiyatı

Önde 24 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arka cephede 50 Megapiksel ana kameranın yanı sıra 5 Megapiksel + 2 Megapiksel yardımcı sensörlere yer veriliyor. Burada kullanıcılara 14 farklı kamera modunun sunulduğunu da belirtelim.

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Akıllı telefonda 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM'in yanı sıra 256 GB dahili depolama mevcut. Bununla birlikte kullanıcılar dilerse 1 TB'a kadar depolamada artırıma gidebiliyorlar.

Cihazda MediaTek'in Helio G99 işlemcisi mevcut. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Casper VIA X40: Özellikleri ve Fiyatı

Casper VIA X40 modeli 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor. Bunun dışında NFC gibi kullanıcı deneyimini iyileştiren özellikler de cihazda yer alıyor.

Tasarım– X40 VIA Beyazı

– X40 Gece Siyahı

– X40 Gece MavisiEkran Teknolojisi– AMOLEDEkran Boyutu– 6.67" FHD+Arka Kamera– 50MP + 5MP + 2MPÖn Kamera– 24MPDahili Hafıza– 256GBEkran Çözünürlüğü– 2460X1080Ekran Gövde Oranı– 90%Ekran Parlaklığı– 500NITRAM– 8GB RAM + 8GB Sanal RAMBatarya– 5000 mAhArttırılabilir Hafıza– 1TBİşlemci– Mediatek G99İşlemci Çekirdeği– 8 Çekirdekİşlemci Frekansı– 2.2GHz + 2.0GHzNFC– VarHat Sayısı– 2Aksesuar– Darbeye Dayanıklı Ekran Filmi, Güç Adaptörü, Type-C Veri Kablosu, Silikon Kılıf, Sim Kart İğnesi

Casper VIA X40 fiyatı

Casper VIA X40, Gece Mavisi, Gece Beyazı ve VIA Beyazı olmak üzere üç renk seçeneğiyle satılıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketiyse 12.999 TL olarak belirlendi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Casper VIA X40: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

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