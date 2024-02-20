Casper VIA X40: Özellikleri ve Fiyatı

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Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Casper, özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek VIA X40 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki akıllı telefon neler vadediyor? İşte Casper VIA X40 özellikleri ve çok daha fazlası!

Casper VIA X40 özellikleri

Casper VIA X40 modelinde 6.67 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panel karşımıza çıkıyor. Dahası, akıllı telefonda delikli bir ekran tasarımı bizleri karşılıyor. Bunlarla sınırlı değil, cihazda yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği gibi güvenliği artıran işlevler de bulunuyor.

Önde 24 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arka cephede 50 Megapiksel ana kameranın yanı sıra 5 Megapiksel + 2 Megapiksel yardımcı sensörlere yer veriliyor. Burada kullanıcılara 14 farklı kamera modunun sunulduğunu da belirtelim.

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Akıllı telefonda 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM'in yanı sıra 256 GB dahili depolama mevcut. Bununla birlikte kullanıcılar dilerse 1 TB'a kadar depolamada artırıma gidebiliyorlar.

Cihazda MediaTek'in Helio G99 işlemcisi mevcut. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Casper VIA X40 modeli 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor. Bunun dışında NFC gibi kullanıcı deneyimini iyileştiren özellikler de cihazda yer alıyor.