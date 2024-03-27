Tesla'nın en büyük batarya tedarikçilerinden biri olan CATL, elektrikli otomobillerin şarj hızını önemli ölçüde artıracak yeni batarya teknolojileri geliştirdiğini açıkladı. Konuyla ilgili ilk açıklamaları CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng yaptı. Peki bu Tesla araçlarını nasıl etkileyecek?
CATL, yeni batarya ile Tesla araçların şarj hızını ikiye katlayacak
CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng, şirketin daha hızlı şarjı mümkün kılacak yeni elektrokimyasal bataryalar üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu bataryalar sayesinde Tesla, Çinli şirketlerin batarya teknolojileriyle rekabet edebilecek.
Sektör analistleri, CATL'ın bahsettiği bataryaların muhtemelen iki yıldır geliştirme aşamasında olan M3P bataryası olduğunu düşünüyor. Bilmeyenler için M3P piller, standart lityum demir fosfat bataryalardan daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Ayrıca daha hızlı şarj kabiliyeti ve üçlü bataryalardan daha düşük maliyetli.
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CATL bilim insanları, M3P'nin sadece 15 dakika içinde tamamen şarj olabileceğini öne sürdü. Ayrıca elektrikli otomobillere 700 km'den fazla menzil sağlayabileceğini dile getirdi.
Bu gelişme aslında kısa süre önce Çin'de test aşamasına girdi. CATL ile ortak olan Çinli batarya üreticisi Li Auto, ultra hızlı olduğunu iddia ettiği Qilin pilini tanıttı. Şirket, Qilin'in sadece 12 dakikalık şarjla araca 500 km menzil kazandırabileceğini söyledi.
CEO Zeng, Tesla'nın CATL üretimleri sayesinde Gigafactory'deki pil kapasitesinin genişleyeceğini belirtti. Bakalım yeni bataryalar araçların şarj süresini nasıl etkileyecek, zamanla göreceğiz.
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Son Dakika › Teknoloji › CATL, Tesla araçların şarj hızını ikiye katlayacak yeni batarya geliştirdi - Son Dakika
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