Cevdet Yılmaz ve Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Güneydoğu\'da gençlere seslendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin gençleriyle dünyanın yeni meydan okumalarına hazır olduğunu belirtti. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Bu bölgeden yetişen kuşak dünyaya damgasını teknolojinin her alanında vuracak eserleriyle gelecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST Güneydoğu'nun son gününde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Türkiye'nin dünyadaki yeni meydan okumalara hazır olduğu mesajını veren Yılmaz, "Türkiye birlik beraberlik içerisinde olduğunu, güçlü olduğunu, caydırıcı bir güç olduğunu, gençleriyle, yeni nesillerle dünyanın yeni meydan okumalarına hazır olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda Türkiye barış, refah, sosyal adaletten yana tavrını koydu. Sorunları savaşarak değil, masada uzlaşarak çözme, barışçı tavrını ortaya koydu. Güçlü bir caydırıcılık, barışçıl diplomasi bu ikisini de Türkiye Cumhuriyeti güzel yapıyor. Türkiye dünyaya, 'hem güçlü olacağız, hem haklı olacağız' diyor" dedi.

"Bu bölgede nasıl terörün kökü kazındıysa şimdi aynı şekilde buradan yetişen kuşak dünyaya damgasını vuracak"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ise, "Ben öncelikle teknolojinin, ülkemizin tam bağımsız müreffeh yarınlarını inşa edecek TEKNOFEST kuşağının şampiyonlarını ödüllendiren, dün ziyaret eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletiyorum. Avrupa'dan çıkan kardeşlerimiz de, bölgeden çıkan kardeşlerimiz de inşallah bu bölgede milli teknolojimizde nasıl terörün kökü kazındıysa, şimdi aynı şekilde buradan yetişen kuşak dünyaya damgasını vuracak. Bu bölgeden yetişen kuşak dünyaya damgasını teknolojinin her alanında vuracak eserleriyle gelecekler" diye konuştu.