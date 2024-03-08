Çin'de Geliştirilen Ornithopter: Küçük Şahin - Son Dakika
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Çin'de Geliştirilen Ornithopter: Küçük Şahin

Çin\'de Geliştirilen Ornithopter: Küçük Şahin

Çin'de Northwestern Polytechnical University tarafından geliştirilen ornithopter, kuş gibi kanat çırparak uçabilen bir hava aracıdır. Küçük Şahin adı verilen bu araç, askeri amaçlar için kullanılabilmekte ve ekolojik izleme açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca yüksek irtifalarda gerçek kuşlara benzediği için doğal bir kamuflaj sağlamaktadır.

08.03.2024 00:20
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Son yıllarda teknoloji alanında önemli ilerlemeler kaydedilmesiyle birlikte hava araçları da gelişti. Bu araçlar, askeri amaçla kullanıldığında büyük katkı sağlıyor. Son olarak Çin'de geliştirilen bir hava aracı da dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. İşte ayrıntılar…

Karşınızda Çin'de üretilen "ornithopter"

Çin'in Xi'an şehrindeki Northwestern Polytechnical University (NWPU) üniversitesi tarafından geliştirilen, yarasaya benzetilen ornithopter tanıtıldı. Bilmeyenler için ornithopter, tıpkı kuşlar gibi kanat çırparak uçan uçaklara deniyor.

Çin'de NWPU üniversitesi, yeni bir ornithopter geliştirdi.

??Bir kuş gibi kanat çırparak uçuyor. Yarasaya da benzetiliyor.

??Kuşu taklit edebiliyor. Bu da askeri amaçlar için kullanıldığında bir avantaj sağlıyor.

Kaynak: @Echinanews pic.twitter.com/yfJrgQvSfj

— Emir Bolat (@emir_bolat62333) March 7, 2024

Küçük Şahin adı verilen bu hava aracının boyutu, bir kuş kadar. Konik manivela mekanizması ile kuşu taklit edebiliyorken, ayrıca olması gerektiği gibi süzülüp, dönüş yapabiliyor. Bununla beraber gerilebilir ve katlanabilir kanatları sayesinde benzersiz bir uçuş deneyimi sağlıyor.

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Öte yandan kanatlarını çırparak katlama, tek kanadı uçuş sırasında katlama, çırpma hızını ayarlama ve kanatları kilitleyerek süzülme özellikleri de bulunuyor. Tüm bu özellikleri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyonları ile test edildi.

Aktarılan bilgilere göre Küçük Şahin, askeri keşif, canlıları izleme ve çevre koruma gibi amaçlar için kullanılabiliyor. Aracın, vahşi hayvanların dikkatini çekme olasılığının düşük olduğu söyleniyor. Bu, ekolojik izleme açısından büyük avantaj.

Çin'de Geliştirilen Ornithopter: Küçük Şahin

Küçük Şahin ornithopterin bir diğer avantajı ise askeri alanda. Öyle ki özellikle yüksek irtifalarda uçtuğu sırada gerçek kuşlara çok benzediği için doğal bir kamuflaj sağlıyor. Özel ekipmanlar olmadığı taktirde bir keşif aracı olduğu fark edilmesi zor.

Bu hava aracını geliştiren Northwestern Polytechnical University, Çin Savunma Bakanlığı ile yakın temasta. Zira ülkedeki hava araçlarının yüzde 90'ını bu üniversitenin ürettiği belirtiliyor. Hatta bu sebepten ötürü ABD'nin yaptırım listesinde bile yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çin'de üretilen, tıpkı bir kuş gibi görünen ornithopteri nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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