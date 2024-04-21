Çin Uyduları Ay\'ın Uzak Yüzünü Görüntüledi

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Ortaya atılan son sızıntılara göre, Ay'ın uzak yüzü Çin uyduları tarafından resmi olarak görüntülendi. Tiandu-1 ve Tiandu-2 isimli yeni nesil uydular tarafından başarılan bu görevin, ülkenin gelecekte ortaya koyacağı devrimsel uzay projelerinin bir habercisi olduğu konuşuluyor.

Ay'ın tam olarak keşfedilmesi için önemli bir aşama olarak nitelendirilen bu gelişmenin, başta Amerika olmak üzere birçok Batılı devleti kırmızı alarma geçirdiği, Çin'in sahip olduğu uzay teknolojilerinin yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandığı da iddia ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Ay'ın uzak yüzü Çin tarafından resmen görüntülendi!

3 Nisan tarihinde Ay yörüngesine resmen giriş yapan Çin uydular, son nesil navigasyon ve iletişim ekipmanlarına sahip. Ay'ın çok daha kraterli olan arka yüzünü kızılötesi şekilde görüntülemeyi başaran araçların, çalışmalarını uzun bir süre daha sürdüreceği belirtildi.

Daha net görsellerin alınmasının da an meselesi olduğu söyleniyor. Bu çalışmadan elde edilecek verilerin 2035 yılında tam olarak bitirilmesi planlanan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nda kullanılacağı açıklandı. İstasyonun Çin ve Rusya'nın iş birliğinde geliştirilmesi bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda insanlık için hayırlı olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin yeni uzay projelerinde başarılı olabilecek mi? Siz uzay projelerini yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.