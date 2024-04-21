Ortaya atılan son sızıntılara göre, Ay'ın uzak yüzü Çin uyduları tarafından resmi olarak görüntülendi. Tiandu-1 ve Tiandu-2 isimli yeni nesil uydular tarafından başarılan bu görevin, ülkenin gelecekte ortaya koyacağı devrimsel uzay projelerinin bir habercisi olduğu konuşuluyor.
Ay'ın tam olarak keşfedilmesi için önemli bir aşama olarak nitelendirilen bu gelişmenin, başta Amerika olmak üzere birçok Batılı devleti kırmızı alarma geçirdiği, Çin'in sahip olduğu uzay teknolojilerinin yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandığı da iddia ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Ay'ın uzak yüzü Çin tarafından resmen görüntülendi!
3 Nisan tarihinde Ay yörüngesine resmen giriş yapan Çin uydular, son nesil navigasyon ve iletişim ekipmanlarına sahip. Ay'ın çok daha kraterli olan arka yüzünü kızılötesi şekilde görüntülemeyi başaran araçların, çalışmalarını uzun bir süre daha sürdüreceği belirtildi.
Daha net görsellerin alınmasının da an meselesi olduğu söyleniyor. Bu çalışmadan elde edilecek verilerin 2035 yılında tam olarak bitirilmesi planlanan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nda kullanılacağı açıklandı. İstasyonun Çin ve Rusya'nın iş birliğinde geliştirilmesi bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda insanlık için hayırlı olmasını umuyoruz.
NASA, güneş yelkenli uzay aracı tasarladı!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin yeni uzay projelerinde başarılı olabilecek mi? Siz uzay projelerini yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Çin Uyduları Ay'ın Uzak Yüzünü Görüntüledi - Son Dakika
NASA'nın radikal girişimleri arasında yer alan yeni tasarlanan güneş yelkenli uzay aracı, gelecek hafta test seferlerine başlayacak. Aracın güneş ışığından aldığı enerjiyle uzun süre dolanması bekleniyor. Rocket Lab tarafından gönderilecek olan araç, sektörde büyük değişikliklere yol açabilir. Detaylar haberimizde.
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Commodore 64'ün kült oyunlarından Beyond the Ice Palace, 1988'de piyasaya sürüldüğünde, Metroidvania türüne getirdiği yeniliklerle dikkat çekmişti. 36 yıl ardından, bu efsanevi bilgisayar oyununun devamı için heyecan verici bir haber geldi. Beyond the Ice Palace adlı Commodore 64 bilgisayar oyunu 36 yıl sonra geri dönüyor! Beyond the Ice Palace 2, 2024'te PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkacak. Oyunun yeni sürümü, orijinalinin retro grafik tarzını korurken, modern platformlar için optimize edilmiş geliştirmeleri de içeriyor. Oyunun hikayesi, lanetli bir kralın yaşama geri dönmesini ve krallığını yeniden ele geçirmesini konu alıyor. Yıllarca zincirlenmiş olan kral, nihayet serbest kalır ve krallığını geri almak için mücadele eder. Yolculuğu boyunca, oyuncular krallığın harap olmuş bölgelerinde farklı düşmanlarla ve patronlarla yüzleşirken, yeni yetenekler kazanacak ve gizli alanları keşfedecekler. Bu, Metroidvania türünün tipik unsurlarını içeriyor: keşif, güçlendirme ve aksiyon dolu dövüş. İlk oyunda olduğu gibi, Beyond the Ice Palace 2, yan kaydırmalı aksiyon ve bulmaca öğeleriyle dikkat çekiyor. Yeni grafikler ve modern kontrol mekanikleri, oyuna günümüz standartlarında tazelik getiriyor. Beyond the Ice Palace 2'nin tam çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu haber, retro oyun severler için heyecan verici bir gelişme ve oyunun hayranlarının 36 yıl sonra klasik bir maceraya yeniden katılmaları için güzel bir fırsat sunuyor. Siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Geri dönmesini istediğiniz başka oyunlar var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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