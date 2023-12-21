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Çinli BYD'nin yeni elektrikli SUV modeli Song L, 3 günde tükendi - Son Dakika
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Çinli BYD'nin yeni elektrikli SUV modeli Song L, 3 günde tükendi

Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD, yeni fastback SUV modeli Song L'yi tanıttı. Sadece 72 saat içinde stokları tükenen araç, 8-9 bin sipariş aldı. Song L, 26 bin dolardan başlayan fiyatıyla Tesla Model Y'ye rakip olacak.

Çinli BYD\'nin yeni elektrikli SUV modeli Song L, 3 günde tükendi
21.12.2023 - 01:12,
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Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD, geçtiğimiz günlerde yeni fastback SUV modelini görücüye çıkardı. BYD Song L isimli araç, sadece 72 saat içerisinde stokları tüketti. 26 bin dolarlık Song L, üç günde 8-9 bin sipariş aldı.

Tesla Model Y rakibi BYD Song L neler sunuyor?

İlk olarak Çin'de satışa çıkan Song L fiyatı 26-35 bin dolar arasında değişiyor. Ancak aracın ön sipariş sürecine özel olarak 4 bin dolara varan indirimler sağlandı. Lansmanı takip eden ilk üç gün içinde ise 8 binden fazla sipariş almayı başardı.

Çinli BYD'nin yeni elektrikli SUV modeli Song L, 3 günde tükendi

Çin'den gelen bilgilere göre bayiler, müşterilerin ilgisini karşılamakta zorlandı. Bir araştırma şirketinin verilerine göre Song L'nin mağaza başına ortalama 4-5 sipariş aldığı dile getirdi. Bayilere gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 40'ı Song L ile yakından ilgilendi.

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BYD'nin Blade bataryası ile güçlendirilen yeni model; 71,8 kWh'den 87,04 kWh'ye kadar çeşitli batarya seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca 150 kW, 230 kW ve dört tekerlekten çekişli 380 kW olmak üzere üç motor varyantına yer veriyor. Song L'nin 550 km ile 662 km arasında menzile sahip olduğunu da belirtelim.

Fastback SUV türündeki yeni aracın rekabetçi fiyatı dikkat çekiyor. Müşteriler, bu fiyatlandırma üzerinden diğer BYD modellerine de göz atma fırsatı buldu. Yani Song L, BYD'nin ürün yelpazesine olan ilgiyi baştaş aşağı artırdı.

Çinli BYD'nin yeni elektrikli SUV modeli Song L, 3 günde tükendi

Song L'nin üç günlük satışları, BYD'nin 2023'e yönelik hedeflerinde önemli bir yere sahip. Şirket bu yıl içerisinde 3 milyon araç satışı hedefliyorken, Kasım ayındaki ihracatı yüzde 149 büyümüş durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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